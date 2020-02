Herlige og ærlige Elton John forteller «alt»

BIOGRAFI: «Meg» er en skattkiste av musikk, popkulturhistorie og superstjerneliv. Selvironisk og ærlig fortalt av Elton John selv.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Elton John da han spilte på gamle Stavanger Stadion i 2004. Foto: Jon Ingemundsen

Elisabeth Bie Journalist

Elton John: «Meg».

Oversatt av Gunnar Nyquist. Bokmål. 368 sider. Gyldendal.

Elton John, ja. Det er litt av en type! Enten du liker musikken hans eller ei, om du synes han er passé eller ei: du vet hvem han er. Han med de crazy brillene. Hårtapet og tupeen. Bulimien og kokainavhengigheten. Det ekstreme pengeforbruket. Han homofile som plutselig giftet seg med en dame. Kjendisduettkongen. Han som er venner med absolutt alle internasjonale A-kjendiser og kongelige, og er til stede på alt som finnes av offentlig viste veldedighetskonserter, kjendisbryllup og -begravelser.

Og nylig vant den britiske 72-åringen og teksforfattermakker Bernie Taupin Oscar for beste sang til den biografiske filmen «Rocketman» om ham selv. Fortsatt lager han musikk som slår.

Så om du har lest sladderjournalistikken og sett «Rocketman»: er det noe mer interessant å hente?

Musikkhistorie og -nerding

Ja! Masse. Både musikknerdene, musikkhistorikerne og underholdningslesere får sitt i denne første offisielle og autoriserte biografien om en unik mann med et unikt talent og en unik, evigvarende karriere.

Kanskje er det ikke så mye mer for ham å si om sin egen kreative musikalitet enn at «melodiene kommer når jeg leser Bernies tekster». Kanskje er han bare sånn.

Elton John har nok ikke sittet ved tastaturet og skrevet denne historien selv. Men stemmen er hans: flytende og muntlig i formen. Selvironisk og skamløs, åpen og troverdig. Elton John avslører seg raskt som en ekte musikknerd, med en enorm hukommelse for musikalske detaljer så langt tilbake som sin tidlige barndom. Dermed får vi en svært så interessant parallellhistorie gjennom rockens og popens fødsel og evolusjon, opplevd av en usikker nerd som ble en helt annen da han ble anerkjent som musiker. På godt og vondt.

Kronologien ligger i bunn, men stilen er anekdotisk: de mest interessante historiene og temaene skildres grundig, uavhengig av tid. Elton John bekrefter mange av de villeste ryktene om seg selv, men er samtidig respektfull i sin omtale av andre personer. Med unntak av foreldrene.

Læring for kjendislivet

Men gir boken noen svar på hvorfor Elton John er evig aktuell?

Den gir i hvert fall et bilde av en musikksosialt svært intelligent mann. Det som utenfra kan se ut som en beregnende teft for å holde seg i rampelyset, viser seg å være en genuin nysgjerrighet på popkulturens til enhver tids plass i samfunnet, og også et brennende engasjement. Personligheten hans er herdet gjennom mange ekstreme opplevelser, og han har hatt evnen til både å innrømme og å lære av sine feil.

Så alle som går med en drøm om å bli musiker eller kjendis: Dere MÅ lese denne fantastiske biografien om mannen som har sett alt, gjort alt og opplevd alt. Den gir uvurderlig, relevant lærdom for både liv og karriere.

Publisert: Publisert: 19. februar 2020 18:52