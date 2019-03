1 2 3 4 5 6

Odd Harald Hauge: Storebjørn. Thriller. 336 sider. Kagge forlag.

Den berømte eventyreren Martin Moltzau skal guide en amerikansk kjernefamilie med snøskuter på Svalbard. Mor, far og datter er litt mystiske, de vil fortest mulig til den forlatte russiske gruvebyen Pyramiden. Der finnes en hemmelighet som kan forandre Svalbard for alltid.

Odd Harald Hauge var ansvarlig redaktør og en av grunnleggerne av Nettavisen. Hans mest kjente bok er «Storeulv» om John Fredriksen. Nå dreier det seg et annet stort rovdyr, den russiske bjørnen.

Det er jo ikke så lenge siden russerne tok Krim-halvøya fra Ukraina, så hvorfor ikke Svalbard? Det skal ikke mer enn 24 topptrente soldater til, ifølge denne boka.

Hauge kjenner Svalbard veldig godt, fordi han selv har vært guide der. Svalbard er ekte villmark der farlige situasjoner kan oppstå brått, for eksempel angrep fra isbjørn eller en annen nødssituasjon, uten dekning på mobilen.

Hauge bygger opp bra med spenning, det blir ustoppelig og åndeløs action nesten hele tida. Moltzau og familien forfølges av russiske soldater på snøskutere. Våre helter skader seg, faller i vannet, de blir skutt på og skyter igjen.

Samtidig er det sideplott med et russisk par om bord på cruiseskipet «AIDAluna». Dette skipet har vært mange ganger i Stavanger, det har en svær, rød kvinnemunn og et øye på baugen. Det er stilig at Hauge har brukt et virkelig skip, men ellers blir sideplottet bare kjedelige pauser fra de snødrivende actionsekvensene.

Språket i boka blir litt flatt, og ikke særlig finstilt. Når Moltzau og amerikanske Cindy sklir nedover en bakke i sine glatte skuterdresser, så er det et «smertehelvete». Det blir et for sterkt ord i forhold til alt det andre de har vært gjennom.

Jeg blir heller ikke veldig engasjert i helten Martin Moltzau. Jeg syns han enten burde vært mer imponerende på James Bond-måten eller slitt med demoner fra fortida.

Odd Harald Hauge har bunnsolid kunnskap om Svalbard , men vet nok ikke fullt så mye om russiske spesialstyrker og CIA. En romanforfatter kan umulig ha like god innsikt i alt. Forfatteren må bløffe seg gjennom det han ikke kan, og Hauge bløffer bra og underholdende.