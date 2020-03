Om barneknokler i ørkensanden

BOK: Nå skjønner jeg Trump-velgere bedre.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Diego Berruecos

Steinar Brandslet

Valeria Luiselli. Arkiv over bortkomne barn. Roman. 421 sider. Oversatt av Ingrid Mefald Hafredal. Cappelen Damm.

62.984.828 mennesker stemte på Donald Trump i 2016. Noen av disse er idioter, milliardærer og hatere, men de fleste er nok vanlige arbeidsfolk som famler eller er lei alt snakket. De færreste av dem vil like denne boka.

Et par fra New York tar med barna på en road trip til sørstatenes ørken. Volvoen er stappfull av intellektuell litteratur, og de voksne er så motbydelige som folk blir når de er overbevist om at de har moralen på sin side.

Mannen dokumenterer lyder. Han vil til stedene der de siste frie apasjene dro etter at hvitøyene beseiret dem, og ta lydopptak av noe som ikke lenger finnes. Slikt er nyttig for en glemt arkivskuff, men en fornærmelse mot arbeidsfolk som går til sin andre jobb med virus i kroppen fordi de ikke har råd til å la være.

Hvitøyene de møter er dumme og musikken deres er visst rasistisk. Selv spiller de klassisk musikk og lydbok av Fluenes herre for barna på 10 og 5 år. «Barnevernet bør tilkalles» tenker vi som slenger godteri og en iPad til barna i baksetet og håper at batteriene skal holde helt frem for vi har glemt laderen som passer i bilen. En kjærlig sørstatsmor med våpenlisens vil gripe etter revolveren.

Om jeg bodde i sørstatene, ville jeg i hvert fall ikke stemme på en newyorker som foraktet meg.

Men sørstatene og innbyggerne der er først og fremst statister og kulisser for dem som boka egentlig handler om. Barna

Kvinnen er nesten journalist og brenner for barna fra Mellom-Amerika som krysser grensa ulovlig til USA. Mange av barna forsvinner. Døtrene til en bekjent er også borte.

Forfatter Valeria Luiselli vever vidunderlig sammen historiene til parets barn, parets forhold, migrantbarna og apasjene. Til sist har du motvillig lært noe som kanskje er litt sant og som svir.

Boka er som hun på skolen som visste at hun var vakrest i verden, og som du irritert forelsket deg i. Luiselli er nesten like briljant som hun er irriterende og intellektuelt snobbete.

Denne er anbefalt av Barack Obama, USAs største høvding mens tre millioner utlendinger ble deportert. Av og til er det vrient å vite hvem som er helter. Men noen barn er det utvilsomt.