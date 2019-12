Nå har de spilt inn sin aller siste sang

Knut Køningsberg, Anne Grete Preus, Peter Tork, Scott Walker, Ginger Baker og Marie Fredriksson forlot oss i år. Matti Nykänen også, hopplegenden som forsøkte seg på en popkarriere.

Matti Nykänen synger med bandet sitt på et utested under VM i Lahti 2017. Sangkarrieren ble aldri den samme som hoppkarrieren. Foto: Egil Sæther/Scanpix

2016 er sjokkåret da David Bowie, Prince og Leonard Cohen takket for seg. I 2017 kom turen til Chuck Berry, Fats Domino, Tom Petty og Chris Cornell.

I fjor var det mange som kjente savnet av Kim Larsen, Tim Bergling (Avicii) og Aretha Franklin.

Ser du på årets liste, er de fleste godt oppe i årene. Det er ofte kreften som tar dem. Du finner også yngre artister her, som har tatt livet av seg eller som er blitt drept av andre.

JANUAR: Pegi Young & The Survivors opptrådte med Neil Young på Farm Aid i 2013, året før de ble skilt. Foto: Hans Pennink/AP/Scanpix

Januar

1. Pegi Young: Amerikansk singer/songwriter, tidligere gift med Neil Young. Døde av kreft, 66 år gammel.

2. Daryl Dragon: «Captain» Daryl Dragon og kona Toni Tennille var Los Angeles-duoen Captain & Tennille fra 1974 til 2013. Signatursangen var «Love will keep us together», men Tennille krevde skilsmisse i 2014 og skrev ikke så pent om årene sammen med mannen i en selvbiografi. De forble likevel venner, og hun var ved hans side da han døde av nyresvikt 76 år gammel.

3. Steve Ripley: Amerikansk gitarist og gitarbygger. Spilte for Bob Dylan på «Shot of love» og frontfigur i countrybandet The Tractors, som i 1994 fikk en hit med «Baby likes to rock it». Døde av kreft, 69 år gammel.

5. Eric Haydock: Engelsk bassist som var med på å danne The Hollies i 1962. Forlot bandet i 1966 etter en krangel. Han ble 75 år gammel.

7. Clydie King: Amerikansk gospelsanger som var med på hundrevis av rockelåter, inkludert Lynyrd Skynyrds «Sweet home Alabama» og Rolling Stones' «Tumbling dice.». Turnerte med Bob Dylan. Hun ble 75 år gammel.

8. Sigvald Tveit: Hadde norgesrekord med over 2200 registrerte verk hos Tono. Kjent for sin salmeforskning, men lagde samtidig barnesanger som «Ta en potet» og «Tenn lys». Led av Alzheimer. Han ble 73 år.

17. Reggie Young: Amerikansk gitarist i The Memphis Boys, et studioband som var med på 120 Topp 40-hit mellom 1967 and 1972, inkludert Elvis Presleys «Suspicious minds» og Dusty Springfields «Son of a preacher man». Døde av hjertesvikt, 82 år gammel.

19. Ted McKenna: Var med på å danne The Sensational Alex Harvey Band i Glasgow i 1972. Bandet fikk en hit med Tom Jones-låten «Delilah», men ble oppløst i 1978. Døde av hjerneblødning, 68 år gammel.

23: Ole Mjelde: Den siste gjenlevende fra Salhuskvintetten, dannet i 1950. Bergenserne hadde sin storhetstid på 60-tallet med sanger som «Singel og sand» og «Gryta hennar mor». Han ble 93 år.

29. James Ingram: Amerikansk r & b-, soul- og popsanger fra Ohio. Døde av hjernekreft, 66 år gammel.

31. Harold Bradley: Som session-musiker på a-laget i Nashville er han en av gitaristene som har vært med på flest plater. Opptatt i Country Music Hall of Fame. Han ble 93 år gammel.

FEBRUAR: Peter Tork under en opptreden i Tulsa for tre år siden. Til venstre står Monkees-kollega Micky Dolenz, som sammen med Michel Nesmith nå er de to siste i bandet. Davy Jones døde i 2012. Foto: Tom Gilbert/AP/Scanpix

Februar

4. Matti Nykänen: Finsk skihopper som etter en enestående sportskarriere forsøkte seg som popsanger. Han hadde suksess med det første albumet i 1992, men det neste gikk dårlig. Han jobbet da en periode som stripper, før tredje plate kom i 2006. Fikk konstatert diabetes ikke lenge før han ble akutt syk og døde av en kombinasjon av bukspyttkjertelbetennelse og lungebetennelse. Han ble 55 år.

6. Kyle Yorlets: Vokalist i Nashville-bandet Carverton. Skutt og drept av tre jenter og to gutter i alderen 12 til 16 år, som ranet ham og stjal bilen. Yorlets ble 24 år.

7. Legarda: Columbiansk sanger og Youtube-stjerne, egentlig Fabio Andres Legarda Lizcano. Ble skutt i hodet mens han satt i en Uber, på vei for å promotere sin nye single «Nutella».

9. Cadet: Britisk rapper, egentlig Blaine Cameron Johnson. Omkom på vei til en konsert da taxien kolliderte med en fyllekjører. Han ble 28 år.

20. Fred Foster: Amerikansk produsent og låtskriver som dannet Monument Records. Han jobbet med Roy Orbison og den tidligere karrieren til Dolly Parton og Willie Nelson. Skrev hiten «Me and Bobby McGee» sammen med Kris Kristofferson. Døde etter kort tids sykdom, 87 år gammel.

21. Peter Tork: Medlem av The Monkees, en kvartett satt sammen på 60-tallet for å være en amerikansk konkurrent til The Beatles. Tv-showene var en suksess, og platesalget oppgis på Wikipedia til 75 millioner eksemplarer. Peter Halsten Thorkelson hadde norsk farfar. Han døde av kreft, 77 år gammel.

24. Mark Hollis: Frontfigur i det engelske synthpop-bandet Talk Talk, aktive fra 1981 til 1991. Døde etter kortvarig sykdom, 64 år gammel.

27. Doug Sandom: Første trommis i engelske The Who, en god del eldre enn resten av bandet. Fikk sparken i 1964 og ble erstattet av Keith Moon. Sandom ble 89 år.

MARS: Knut Køningsberg, i midten, før Romjulsbaluba med Stavangerensemblet i 2010. Øystein Eldøy til venstre og Anders Bru til høyre. Foto: Jon Ingemundsen

Mars

4. Keith Flint: Vokalist i Essex-bandet The Prodigy. De satte elektronisk dansemusikk på kartet, og seks av deres sju album toppet den britiske hitlisten. Han tok sitt eget liv, 49 år gammel.

6. Mike Grose: Queens første bassist. Han ble erstattet av Barry Mitchell, Doug Bogie og til slutt John Deacon i 1971.

8. Knut Køningsberg: Trommeslager i Stavangerensemblet og i en rekke andre, lokale band. Knut var uten tvil den beste trommeslageren i regionen, uttalte jazzmusiker Frode Gjerstad etter dødsfallet. Køningsberg var fra Storhaug i Stavanger og tredje generasjon trommeslager. Han ble 68 år.

11. Hal Blaine: Amerikansk trommeslager som skal ha deltatt i over 35.000 studioseanser. Du finner trommingen hans på 150 hitsingler i USA, inkludert 40 førsteplasser. Blaine, egentlig Harold Simon Belsky, var blant annet fast medlem av studiobandet til Phil Spector, som Blaine ga navnet The Wrecking Crew. Blaine ble 90 år.

16. Justin Carter: Amerikansk countryartist fra Houston i Texas. Under innspillingen av en musikkvideo hjemme gikk en pistol av, og kulen traff ham i øyekroken. Han ble 35 år.

17. Dick Dale: «The king of surf guitar» var en inspirasjon for talløse gitarister. Richard Anthony Monsour, som han het, hadde libanesisk far, og Dale lot seg inspirere av musikk fra Midtøsten da han skapte surfrocken. Han hadde hatt kreft og døde i etterkant av behandling for hjerte- og nyresvikt. Han ble 81 år.

17. Bernie Tormé: Irsk gitarist som spilte i bandet til Ian Gillan og en kort periode med Ozzy Osbourne. Døde etter å ha pådratt seg dobbeltsidig lungebetennelse, 66 år gammel.

20. Terje Nilsen: Musiker født i Svolvær, som i 1977 ga ut sangen «Mjelle» på albumet «Æ». I 1990 lå han lenge på Norsktoppen med «Kanskje». Svoger til fotballspilleren Harald Berg. Nilsen ble 67 år.

22. Scott Walker: Amerikansk sanger som ble engelsk statsborger i 1970. Hadde flere hit med trioen The Walker Brothers og som soloartist på samme tid. I 1978 brøt The Walker Brothers med den myke, countrypregede popmusikken som hadde preget dem og ga ut mørkere og til dels ubehagelige «Nite flight». Det ble trioens siste album, og Scott Walker, egentlig Noel Scott Engel, fortsatte i en stadig mer avantgardisk retning. «Bish Bosch» (2012) ble hans siste plate. BBC kalte ham en av de mest gåtefulle og innflytelsesrike figurene i rockehistorien da han døde av kreft, 76 år gammel.

26: Ranking Roger: Engelsk vokalist i 80-tallsbandet The Beat. Han gjennomgikk behandling for hjernesvulst og lungekreft og døde 56 år gammel.

27: Audun Laading: Bassist fra Kristiansand, som dannet duoen Her’s sammen med Stephen Fitzpatrick i 2015 mens de gikk på Liverpool Institute for Performing Arts. De var på turné i USA, på vei fra Arizona til California, da bilen kolliderte og begge mistet livet. Laading ble 25 år, Fitzpatrick 24.

APRIL: Les Reed dirigerer Leeds United. Foto: Lesreed.com

April

6. Jim Glaser: Amerikansk countrysanger, bror til Chuck og Tompall Glaser. Toppet den amerikanske countrylisten med singlen «You're gettin' to me again» i 1984. Døde av hjerteattakk, 82 år gammel.

15. Les Reed: Engelsk låtskriver med rundt 60 sanger som havnet på hitlistene. Sangen «It’s not unusual», skrevet med Gorden Mills, ble tilbudt Sandie Shaw. Den ukjente sangeren Tom Jones lagde en demo av sangen til henne, men Shaw mente han sang den så godt at han burde gi den ut selv. Singlen gikk til topps i England i 1965, og Tom Jones ble brått en stjerne. I 1967 fikk Jones også en solid hit med Reeds «Delilah». Herman’s Hermits, Engelbert Humperdinck, Elvis Presley, Petula Clark, Bing Crosby og P.J. Proby var også blant dem som spilte inn sanger av Reed. Han står også bak «Leeds! Leeds! Leeds!», også kalt «Marching on together», for fotballklubben Leeds. Han ble 83 år gammel.

22. Dave Samuels: Mangeårig medlem av jazzbandet Spyro Gyra. Døde etter langvarig sykdom, 70 år gammel.

26. Phil McCormack: Vokalist i det amerikanske hardrockbandet Molly Hatchet fra 1995 og fram til sin død. Han ble 58 år gammel.

30. Rowland Charles «Boon» Gould: Engelsk gitarist som var med på danne Level 42 i 1979. Tok sitt eget liv, 64 år gammel.



MAI: Roky Erickson på musikkfestivalen South By Southwest i Austin i Texas i fjor. Foto: Jay Janner/AP/Scanpix

Mai

13. Doris Day: Amerikansk skuespiller og sanger. Hadde store hit med sanger som «Secret love», «Que sera, sera (Whatever will be, will be)» og «If I give my heart to you». Hun døde etter å ha pådratt seg lungebetennelse, 97 år gammel.

19. Alfred Janson: Norsk komponist og musiker. Gjorde han seg sterkt bemerket innen jazz og samtidsmusikk. Han ble 82 år gammel.

21. Jake Black: Vokalist i Alabama 3, forkortet til A3 i USA. London-bandet er mest kjent for sangen «Woke up this morning», brukt som intro til tv-serien «Sopranos». Black ble 59 år.

30. Leon Redbone: Singer/songwriter som blandet jazz, blues og pop. Født på Kypros og døpt Dickran Gobalian. Led av demens og døde 69 år gammel.

31: Roky Erickson: Vokalist og gitarist i Austin-bandet The 13th Floor Elevators på 60-tallet, pionerer innen psykedelisk rock. I 1969 ble han arrestert i hjembyen med én marihuanasigarett. For å unngå fengsel, erklærte han seg sinnssyk og ble tvangsinnlagt i fem år. Det første soloalbumet kom i 1977 og det siste i 2010. Han ble 71 år gammel.

JUNI: Dr. John under en konsert i hjembyen New Orleans i 2008. Foto: Dave Martin/AP/Scanpix

Juni

6. Dr. John: Sentral del av det rike musikklivet i New Orleans. Dr. John, egentlig Malcolm John Rebennack Jr., ga ut 30 studioalbum med en kombinasjon av blues, jazz, pop, rock og boogiewoogie. Han døde av et hjerteattakk, 77 år gammel.

19. Philippe «Zdar» Cerboneschi: Med i den franske house-duoen Cassius. Døde da han falt ut av vinduet i en i bygning i Paris, 52 år gammel.

23. Dave Bartholomew: Ledende skikkelse innenfor New Orleans-musikken og en av dem som var med på å forme rocken. Arbeidet mye sammen med Fats Domino, som han lagde hiten «Ain’t that a shame» med. Andre av hans sanger var «I hear you knocking», «Blue Monday», «I'm walkin'» og «My ding-a-ling». Han døde av hjertesvikt, 100 år gammel.

Hvite Johnny Clegg spilte med svarte under apartheid-tiden i Sør-Afrika, på den tiden noe uhørt. Her fra en konsert i et endret hjemland i 2012. Foto: JULI: Sebastien Nogier/Reuters/Scanpix

Juli

6. João Gilberto: Brasiliansk sanger og gitarist. Mannen bak «The Girl from Ipanema» og kalt bossanovaens far. Døde i sitt hjem i Rio de Janeiro, 88 år gammel.

12. Dick Richards: Trommis i Bill Haley & His Comets, bandet som gikk fra å spille gammelmodig country & western til å bli rockens spydspiss med «Rock around the clock» i 1954. Det gikk Richards glipp av; produsenten erstattet ham med Billy Gussak, som ga en bandet en langt råere lyd. Richards ble 95 år.

16. Johnny Clegg: Sørafrikansk musiker som spilte i bandene Juluka og Savuka. Juluka var en duo med Sipho Mchunu, den første gruppen i apartheidens Sør-Afrika til å bestå av både en hvit og en svart mann. Clegg døde av bukspyttkjertelkreft, 66 år gammel.

16. Pat Kelly: Sanger fra Kingston på Jamaica. Ga ut soloplater med rockstedy og reggae og var også medlem av vokalgruppen The Techniques. Døde etter komplikasjoner med nyrene, 70 år gammel.

22. Art Neville: Dannet The Neville Brothers sammen med brødrene Aaron, Charles og Cyril i New Orleans i 1977. Charles (79) døde i fjor, mens Art ble 81 år.

AUGUST: Anne Grete Preus ankommer bisettelsen til Minken Fosheim Wienskol i 2018. Ett år senere døde hun selv. Foto: Fredrik Hagen/Scanpix

August

1. Ian Gibbons: Engelsk keyboardist for The Kinks fra 1979 og framover. Døde av blærekreft, 67 år gammel.

7. Nicky Wonder: Gitarist som var med på å danne kraftpopbandet Wondermints i Los Angeles i 1992, en gjeng som også gjorde jobben som backingband for Beach Boys-legenden Brian Wilson. Nick Walusko, som han het, døde mens han sov. Han ble 59 år.

7. Danny Doyle: Folk-sanger fra Dublin som ga ut 25 album og toppet den irske singlelisten tre ganger.

7. David Berman: Var med i Silver Jews og gjorde comeback som soloartist i juli, under navnet Purple Mountains. En måned etter det kritikerroste, men depressive albumet hengte han seg, 52 år gammel.

8. Erling Wicklund: Kjent fra en rekke jazzprogram på NRK. Han ble 75 år.

19. Larry Taylor: Medlem av det amerikanske bluesrockbandet Canned Heat fra 1967 og fram til sin død, med sporadiske opphold. Døde av kreft, 77 år gammel.

25. Anne Grete Preus: Født i Haugesund. Var med i Veslefrikk og Can Can og ga siden ut ti soloalbum. Det kommersielle høydepunktet kom med «Millimeter» i 1994 med 75.000 solgte eksemplarer og tre Spellemann-priser. Hun døde av leverkreft, 62 år gammel.

26. Neal Casal: Medlem av The Cardinals fra 2005 til 2009, backingbandet til Ryan Adams. Også med i Chris Robinson Brotherhood, Gospelbeach og flere andre band, i tillegg til å gi ut en rekke soloalbum. Tok sitt eget liv, 50 år gammel.

SEPTEMBER: Daniel Johnston på Quartfestivalen i Kristiansand i 2003. Foto: Geir Flatøe

September

11. Daniel Johnston: Amerikansk singer/songwriter. Var bipolar og schizofren med en svært naiv sangstil, men fikk kultstatus etter at Kurt Cobain brukte en t-skjorte med hans tegninger. Døde av et hjerteattakk, 58 år gammel.

13. Eddie Money: Amerikansk rocker, egentlig Edward Joseph Mahoney. Hadde en rekke hit på 70- og 80-tallet, inkludert «Take me home tonight». Døde etter kreft i spiserøret, 70 år gammel.

15. Ric Ocasek: Frontfigur i Boston-bandet The Cars. Debutalbumet «The Cars» (1978) lå i 139 uker på den amerikanske topp 200-listen, og de fikk en solid hit med singlen «Drive» i 1984. Ble funnet død i sitt hjem etter å gjennomgått operasjoner i forbindelse med hjerte og blodårer. Han ble 75 år gammel (eller 70, hevdes det også).

18. Tony Mills: Engelsk vokalist i det norske tungrockbandet TNT fra 2006 til 2013. Døde av kreft, 57 år gammel.

19. Larry Wallis: Motörheads første gitarist. Også medlem av Pink Fairies og UFO, siden produsent for Stiff Records. Han ble 70 år gammel.

23. Robert Hunter: Låtskriver for The Grateful Dead. Ble innlemmet sammen med bandet i Rock and Roll Hall of Fame i 1994, selv om han ikke opptrådte med dem. Døde hjemme etter å ha gjennomgått operasjoner, 78 år gammel.

OKTOBER: Ginger Baker under en gjenforening av Cream i Madison Square Garden i New York i 2015. Foto: Brendan McDermid/Reuters/Scanpix

Oktober

2. Kim Shattuck: Frontfigur i det amerikanske pønkbandet The Muffs. Døde av nervesykdommen ALS, 56 år gammel.

2. Barrie Masters: Vokalist i det engelske pøbrockbandet Eddie and the Hot Rods. Masters var eneste gjenværende medlem siden starten i 1975. Døde brått, 63 år gammel.

6. Larry Junstrom: Bassist for sørstatsrockerne Lynyrd Skynyrd fra starten i 1964 fram til 1971. Junstrom ble 70 år.

6. Ginger Baker: Trommeslager i den britiske trioen Cream på 60-tallet, med Eric Clapton og Jack Bruce, som døde i 2014. Kalt rockens første superstjerne-trommis. Døde etter langvarige problemer med hjerte og lunger, 80 år gammel.

8. Malcolm «Molly» Duncan: Skotsk tenorsaksofonist og med på å danne Average White Band i 1972. Døde like etter å ha fått konstatert kreft, 74 år gammel.

12. Russ Gibb: Mediemann fra Michigan som spredte ryktet om at Paul McCartney hadde dødd i en bilulykke. Gibb var diskjockey på radiostasjonen WKNR-FM i Detroit da en innringer 12. oktober 1969 hevdet at McCartney var død og erstattet av en annen. Gibb tok påstanden på alvor og ga for alvor liv til ryktet som hadde sirkulert siden starten av 1967. Gibb ble 87 år gammel, McCartney lever ennå.

14. Steve Cash: Amerikansk singer/songwriter, med på å danne countrybandet The Ozark Mountain Daredevils i 1972, der norske Rune Walle også var med noen år. Døde etter lengre tids sykdom, 73 år gammel.

14. Sulli: Koreansk skuespiller og modell, som også gjorde seg bemerket innen k.pop med gruppen f (x). Choi Jin-ri, som hun het, hengte seg 25 år gammel.

26. Paul Barrere: Gitarist, vokalist og låtskriver i Little Feat fra 1972 og fram til sin død. Han døde av leverkreft, 71 år gammel.

NOVEMBER: Goo Hara under en pressekonferanse med bandet Kara i 2012. Foto: Wong Maye-E/AP/Scanpix

November

24. Goo Hara: Medlem av K-pop-bandet Kara. Funnet død i sitt hjem i Seoul, med et selvmordsbrev liggende. Dødsfallet skjedde en måned etter at vennen Sulli tok sitt eget liv. Hara ble 28 år gammel.

25. Iain Sutherland: Medlem av den skotske duoen The Sutherland Brothers, som fikk en internasjonal hit med «Arms of Mary» i 1976. De skrev også «Sailing» i 1972, som Rod Stewart fikk en superhit med tre år senere. Sutherland sovnet stille inn 71 år gammel.

25. Villy Bøgild: Musiker født i Danmark og bosatt i Stavanger i 1957. Var med på å utvikle det som i dag er jazzlinjen ved UiS. Han grunnla og ledet konservatoriets storband og var med å starte Jazziladene. Bøgild ble 82 år.

DESEMBER: Marie Fredriksson under en Roxette-konsert i Rio de Janeiro i 2011. Foto: Victor R. Caivano/AP/Scanpix

Desember

2. Andrew «Greedy» Smith: Tangentspiller og vokalist i Sydney-bandet Mental As Anything fra 1977 og fram til sin død. Hans siste konsert fant sted 23. november, halvannen uke før han døde av hjerteattakk 63 år gammel.

9. Marie Fredriksson: Best kjent som halvparten av Roxette. Døde etter å ha hatt hjernesvulst, 61 år gammel.

12. Jack Scott: Kanadisk sanger, kalt undeniably the greatest Canadian rock and roll singer of all time. Scott, eller Giovanni Domenico Scafone Jr. som han het, døde av hjertesvikt 83 år gammel.