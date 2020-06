Bråkjekk heimstaddiktning om Oslo-eliten

BOK: Trendy, poserende og overlesset om eventbyråenes tabloidiotiserte verden.

Henrik H. Langeland Showtime! Roman. 489 sider. Cappelen Damm.

La meg begynne med navnelisten på side 489 der 26 personer – de fleste tilhørende kjendiskategorien – takkes for å ha bidratt til avslutningsbindet i romantrilogien om Christian van der Hall, den legendariske hovedkarakteren i «Wonderboy» (2003) og «Fyrsten» (2013). Særlig viktig sies en viss Fredrik Winther å ha vært, for han har ledet forfatteren gjennom det norske startup-universet «omtrent slik Vergil geleidet Dante gjennom skjærsild og helvete.»

Det er mulig at Henrik H. Langeland prøver å være selvironisk. Men på meg virker Dante-referansen pompøs og slik sett uttrykk for det samme Oslo-kjekkaseriet som gjennomstrømmer hele denne uttværete Se og Hør-aktige mannekengoppvisningen viet et oppblåst, akk så festlig buldrende hovedstadsmiljø der millionene yngler og en åsgårdsrei av faktiske kjendiser fra tv-ruten, litteraturen, teateret, billedkunsten, finansverdenen (osv., osv.) piffer opp livet til diverse flate fiksjonsfigurer knyttet til den 57-årige tobarnspappaen og kommunikasjonsguruen Christian van der Halls penge- og mediefikserte omgangskrets.

Utenomekteskapelige affærer og metoo

Framstillingen holdes rutinert i tredje person, og synsvinkelen plasseres som forventet hos hovedkarakteren. Gjennom 74 kapitler utstyrt med fyndige overskrifter, rammet inn av en prolog og en epilog, belyses Christian van der Halls liv på særlig to områder. Spørsmålet er om hans suksessrike, gjeldstyngete firma «Showtime! AS» kan styre unna en konkurs, og om hans ekteskap nummer to med Tessa, nå direktør ved Nationaltheatret, vil kunne overleve den erotiske affæren han får hustruens godkjenning til å innlede.

Den utkårete post-metoo-skikkelsen som skal vitalisere hovedkarakterens trauste hverdag mellom villastrøket på Nordberg-Korsvoll, Hall Tower i Nydalen og hytta på Sjusjøen, er Madelen Nedenes Flødevigen fra Vågsbygd, en 26-åring med struttepupper, sprettrumpe og platinablond hestehale, fromt innstilt på både penetrering bakfra, oralsex og en orgasmefremmende lotusstilling, enten hun og hennes sølvgrå, «erektive» elsker nå har seg i hjemlige senger, på toalettet til restauranten «Godt Brød» eller i friluft tett ved kunstverket «She Lies» i sjøen utenfor operaen.

Stivbent og krøkkete språk

Det er mulig noen vil finne denne dvelingen ved forretningsdrift og kjønnsliv spennende. Det gjør ikke jeg. Til det blir fortellingen for kalkulert kommersiell og gnålete, tidvis bygd på stivbeint krøkkespråk: Madelen «fremkalte ganske snart en ubendig kjødelig tilskyndelse, dessuaktet var det bare fem-seks timer siden sist en tilsvarende impuls var blitt fyllestgjort.» Eller hva med den daffe påminningen om at det for en utro, sjalu ektemann gjelder å «navigere unna de skarpeste undervannsskjærene i dette skumle farvannet som het familieliv»?

I tillegg til verbale og innholdsmessige klisjeer som uavlatelig flommer nedover sidene, mange åpenbart i satirens tjeneste, er teksten stappfull av folkelige vulgarismer, prestisjetung sjargong og stadig nye forkortelser, oftest skrevet med versaler og gjerne hentet fra økonomenes vidunderlige begrepsverden. Dette kodespråket innebærer – sammen med avanserte fremmedord av typen «diuretisk» eller «afyksiasjon» – at jeg som halvlærd filolog vanskelig kunne ha klart meg uten Google.

Innbyr så denne cliffhangerorienterte, referanserike røverhistorien om en treningsnarkoman, espressodrikkende, moteklærfiksert finansakrobat med luksusklokke og sans for årgangsviner – korsfestet mellom Paulus og porno live, et bejublet tv-show og det å bli bestefar, et selvmord, et haltende ekteskap og et par sprikende sørlandslår – bare til lange gjeeesp og bastant anmelderslakt?

Masete, «flink» tekst

Tja, jeg flirte i det minste av den performanceforestillingen vår dritetrengte galleridirektør ufrivillig framfører fra et handikaptoalett, og av den kyndige kunstanmelderens lærde oppslag om seansen i Aftenposten dagen derpå.

Men i sum blir denne hektisk namedroppende, «flinke» teksten for maset, for krampaktig poserende, for omstendelig. Det stemmer definitivt ikke at det i litteraturens rike er «bedre med altfor mye enn litt for lite». Se på overskriften til kapittel 57: «For sale: Baby shoes, never worn» – en hemingwayroman i kortform og et slående bevis på at «Less is more». Skravleromaner skapt for mediestøy holder ikke mål, heller ikke når de er lattermildt refsende i tonen.

Hadde Henrik H. Langeland vært flinkere til å stramme inn og mindre opptatt av å briljere med all slags fikse referanser til den finans- og kjendisverdenen han ønsker å sette flomlyset på, ville denne sikkert svært salgbare, glatte underholdningsromanen kunne ha unngått diverse kjedelige, lett kokette sidehistorier om – la oss si – Jan Fredrik Karlsen, en kjempediger flytebrygge og en brysom jubileumsbok med kjendisforfatteren Langeland tungt involvert.