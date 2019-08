Ukens anbefalte sanger

Bjarte Lending er oppvokst på Bryne og er utdannet sangpedagog. Han var musikklærer på Lye før han ble kirkemusiker i Nærbø kirke og nå i Hana kirke i Sandnes.

Han er engasjert i Gospelkoret Abraham, samtidig som han jobber med egne sanger i studioet til Inge Engelsvoll. Første smakebit derfra er «Du æ mi».

Den får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify, og tidenes beste sommerlåter finner du på en annen liste.

Her er listen

Du æ mi – Bjarte Lending

Out of the black – Jacuzzi Boys

Mister – Skranglefantane

Ut av mørket – Båtsvik

Up and rolling – North Mississippi Allstars

Skanking with the Upsetters – Augustus Pablo & Lee «Scratch» Perry

Heart slows down – Aaron Lee Tasjan

Played for keeps – Noël Wells

Ain’t gonna let you down – Júníus Meyvant

Skateboard – Mermaid Book Club

Desperate days – Side 4 Collective & Josh Ritter

Eg har aldri – Hege Bjerk

I’ll be gone – The Sideways

One with the birds – Bonnie «Prince» Billy

Sonic reducer – Veislakt

Maybe I meant nothing to you – The Secret Sound of Dreamwalkers

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.