Oppsikts­vekkende uoriginal dyrefilm for de minste

«Bølle i trøbbel» er en eneste stor samling av sjelløse idétyverier. Barna hadde fortjent bedre, nå som de endelig kan gå på kino igjen.

Bølle, til venstre, havner blant annet på kant med noen dansende ekorn i denne usedvanlig uoriginale filmen.

Bølle i trøbbel

Sjanger: Animasjon / Komedie / Barnefilm. Regi: Wayne Roberts. Nasjonalitet: USA / Canada. Aldersgrense: Tillatt for alle. Produksjonsår: 2019.

Hvis du er helt tom for idéer, men likevel har veldig lyst til å lage en animasjonsfilm for barn, er visst den faste løsningen å kaste inn noen skrullete dyr i de sentrale rollene. Gjerne dyr som er på rømmen fra slemme mennesker. Hvis du så lager et slags rammeverk hvor du får formidlet noe om gode verdier og at kjærlighet er viktigere enn materielle ting, er du godt på vei.

Hoveddyret i «Bølle i trøbbel» er den bortskjemte hunden Bølle, som plutselig får sin verden snudd på hodet når den rike, snille eieren dør, og onde slektninger arver herregården hvor han bor. De onde slektningene kaster ham på dør sammen med alt annet som ikke kan omsettes, men dessverre for dem er det selvsagt en klausul i testamentet om at arvingene må bli venner med hunden for å faktisk arve noe, og så har vi det gående. En slags ond Ace Ventura-blåkopi hyres for å jakte på hunden, som i mellomtiden har havnet på kant med en gjeng dansende ekorn og innledet et ensidig vennskap med en brysk gatehund. Han får også innpass hos et uheldig pizzabud, som drømmer om å bli artist.

Og slik fortsetter det, i høyt tempo, som om man har vært livredd for at barna skulle begynne å kjede seg om det ikke dukket opp nye figurer og problemstillinger i annen hver scene. Problemet med å pøse på på denne måten, er at man aldri blir kjent med noen av de involverte, annet enn på overflaten. De er og blir karikaturer, og alle som har sett litt film før, forstår tidlig hvordan alt kommer til å ende.

Vi har etter hvert blitt godt vant med gode animasjonsfilmer som forteller originale og uventede historier om spennende og spesielle figurer. Sett i lys av dette, er det vanskelig å forstå hvorfor man skal sette av tid til noe så halvtygd som denne filmen.