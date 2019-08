Bittersøt sommerlykke

Sommeren med Tess

Sjanger: Komedie / Familiefilm / Romantikk. Skuespillere: Jennifer Hoffman, Tjebbo Gerritsma, Hans Dagelet, Guido Pollemans. Regi: Steven Wouterlood. Nederland, 2019. Lengde: 1 t. 24 min. Aldersgrense: Tillatt for alle.

1 2 3 4 5 6

Sam er 10 år og storkoser seg på strandferie sammen med foreldrene og sin eldre bror. Men så faller storebror og brekker foten under en vennskapelig fotballkamp, mor får stadige migreneanfall, og den aktive familieferien blir ikke helt som Sam hadde sett for seg. Men så møter han Tess, ei jevnaldrende jente han straks finner tonen med. Tess bor sammen med sin enslige mor, som har lært henne at jenter må slutte å be så mye om unnskyldning, og som alltid har fortalt datteren at hun ikke trenger noen far. For faren har Tess aldri møtt, og mye tyder på at han var en forbigående ferieflørt som ikke er klar over at hun eksisterer. Som vi vet er barn i den alderen oppegående når det gjelder digital research, og snart har Tess skrudd sammen en plan for å finne sin bortkomne far, med god hjelp fra Sam.

Historien er i og for seg ikke spesielt grensesprengende, men regissør Steven Wouterlood har godt grep om temaer som både voksne og barn kjenner på rett som det er: Ensomhet, redselen for å bli alene, gnisningene som oppstår når barn skal prøve å løsrive seg fra foreldrene samtidig som de ikke er klare for å gi slipp på hjemmets trygghet.

Settingen, i en koselig nederlandsk kystby, er nydelig, og man kan fort hensettes til nostalgisk mimring om hvor fint vær det alltid var om sommeren da vi var små. Grepet er godt, for filmen balanserer fint mellom idyll og bekymring. Den er på mange måter litt gammeldags, men det gjør ikke så mye. Alle trenger ikke finne opp kruttet absolutt hele tiden, noen ganger er det fint å bare kose seg med en litt forutsigbar historie hvor ting ordner seg for greie jenter og gutter.