Ukens anbefalte sanger

Første singel ut er en sang som Stavanger-artisten og forfatteren har hatt liggende siden 2014. Nå har den endelig funnet formen med Håvard Rosenberg som produsent. Musikere er Anders Brunvær Hauge, Alexander Flotve, John Lilja og Bendik Andersson. Albumet er planlagt utgitt neste år.

«Min finaste venn» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Der finner du også en liste med over hundre høstsanger, passende for årstiden.

Her er listen

Min finaste venn – Tore Renberg

Dharma – Elliott Murphy

Glemt av Gud – John Olav Nilsen & Nordsjøen

Mango – Sinkane

Hi-fi love – Chris & Adam Carroll

Beached – Man Man

Foggy – John Myrtle

Apogee – Why?

My master bull – The Minus 5

Father of all... – Green Day

When love’s on your side – Claudia Scott

Captain’s song (Sorley boy) – The Orphan Brigade & John Prine

Dream for dreaming – Patrick Watson

Careless – Ben Kweller

Sylvie – Leslie Stevens

Me and the Ghost of Charlemagne – Amy Speace

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.