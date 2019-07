Den gamle Creedence-helten har besøkt vårt distrikt to ganger tidligere i moderne tid. I 2011, da han bare var en jypling på 67 år, spilte han på den nå nedlagte festivalen Rått og Råde på Lassa. Det var en typisk septemberkveld i Stavanger der gradestokken krøyp litt for fort nedover mot 10 grader, og i lufta var det regn.

– Mange tror jeg sang den på Woodstock, men jeg skrev den da jeg kom hjem til California eller alt regnet og søla på Woodstock. Og nakne mennesker, sa Fogerty om en av sine største hits, «Who’ll stop the rain?».

Svaret på spørsmålet var forresten «John Fogerty». Regnet ga seg omtrent da han sang om det, hvis vi husker det riktig.

Salt sumprock

Noen år senere dukket han opp igjen, denne gangen på Sandens og den like nedlagte festivalen Sandnesfest. Fogerty herjet i solskinnet på Ruten på sin egen 69-årsdag. Etter å ha sunget «Have You Ever Seen The Rain», fikk han kake av datteren Kelsey, og vi sang «Happy Birthday» for ham. Det var et søtt øyeblikk på en kveld som ellers smakte salt av sumprock og svette.

Fakta: Dette spilte John Fogerty på sin forrige konsert: Born on the Bayou Green River Lookin' Out My Back DoorSusie Q Who'll Stop the Rain Hey Tonight Up Around the Bend Rockin' All Over the World I Heard It Through the Grapevine Long as I Can See the Light With a Little Help From My Friends My Generation Everyday People Dance to the Music Give Peace a Chance Run Through the Jungle Keep On Chooglin' Have You Ever Seen the Rain? Down on the Corner The Old Man Down the Road Fortunate Son Bad Moon Rising Proud Mary

Vi ser mange utgaver av gamle travere når de besøker våre trakter på tampen av karrieren, en tamp som for noen blir lenger enn den strengt tatt burde være. Noen av de gamle heltene er forbløffende friske, raske og gode.

Andre ser godt ut, men låter som vaklevorne AFP-kandidater som sliter med å nå gamle høyder. Bon Jovi, en ungsau på dette beitet, sitter friskt i minnet. Et strålende band, og en stemme som ikke på noen måte klarte å gjenskape storheten fra 20–30 år siden.

Og hva skal vi tro om John Fogerty?

Still going strong?

Nå er det noen år siden han var her sist, men vi som var på begge konsertene husker ham som nesten oppsiktsvekkende god. Han var opplagt, snakkesalig, blid og energisk, og ikke minst: Han hørtes godt ut. Vi fikk aldri den ugne følelsen av å se på en som ville, men ikke kunne, en som kjempet febrilsk for å ta igjen seg selv for 20–30–40 år siden. Eller 50, når vi snakker om Fogerty.

Vår mann grunnla bandet Tommy Fogerty and the Blue Velvets sammen med sin bror Tom i 1959. Det aller, aller vanskeligste med å starte et band er som kjent å finne et tøft nok navn, og noen år og noen strykninger senere het bandet The Velvets. Det var heller ikke stilig nok, og The Golliwogs ble forsøkt. Det ble desember i 1967 før lykketreffet Creedence Clearwater Revival kom, og John Fogertys storhetstid begynte.

I løpet av noen år laget Creedence et stort knippe klassikere. «Have You Ever Seen the Rain?», «Down on the Corner», «Fortunate Son», «Bad Moon Rising» og «Proud Mary», for å nevne noen. De røk også i tottene på hverandre, og John Fogerty har lagt seg ut med stort sett alt og alle. Broren, bandkamerater, plateselskapsfolk og i det hele tatt. I 1993 ble CCR innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame. Fogerty nektet å spille sammen med gamle bandkollegaer, men sangene han var allerede limt i den kollektive, musikalske hukommelsen.

Siste gang?

«Spel någe Kriidens» er blitt brølt til trubadurene i alle år. Litt harry, mener noen, og Creedence har nok vært i fryseboksen sånn rent cool-messig i perioder. Men sangene er like slitesterke som fars kjeledress på hyttå. Du må vel komme med fleece og nymotens, teknisk tøy, men det gamle, solide holder ennå. John Fogertys to foregående konserter i vårt distrikt var begge gode, men holder han ennå? Vi får se når han synger fellesferien inn i DNB Arena fredag kveld.

Fogerty fyker fremdeles verden rundt og spiller Creedence-låter, ofte ispedd litt Gladys Knight & The Pips («I Heard It Through the Grapevine»), Beatles («With a Little Help From My Friends», The Who («My Generation»), Sly & the Family Stone («Everyday People») og - hvis det passer anledningen - John Lennons «Give Peace a Chance».

John Fogerty er ingen ungfole. Han ble født i Berkley, California i 1945, og 75-årsdagen begynner å snike seg innpå ham. Og for å gjenta gamle, beviselig feilslåtte utsagn fra 2011 og 2014: Kanskje dette er siste sjanse til å se ham stoppe regnet?