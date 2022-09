Arvid Mæland skyter med skapt igjen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Her skal vi lage scene. Vi må opp med noen utedoer og litt forskjelligt.

– Fordi?

– 21. oktober skal vi ha auksjon her, og fest med Halva Priset, du vet det der enormt populære bygdebandet. Det blir grævlig gildt! Så da må vi bygge en scene og noen doer og noe greier. 500 mann, masse bobiler og forskjelligt.

– Har du søkt om løyve?

– Nei. Det får vi ta etter hvert. Eventuelt.

Helt og skurk

Cowboyen og levemannen Arvid Mæland fra Jæren har vært høyt og lavt i alle år. Han er elsket av mange, har en stor menighet og venteliste av folk som vil bli Facebook-venner med ham. Noen har hatt ugreie trefninger med ham. Noen spyr av hele Arvid Mæland. Folkehelt og folkefiende. Helt og skurk. Jakken har frynser, og det har ryktet også. Rancheier i Amerika, stadige bryllup, reiseleder på eventyrturer, milliardærer og alkoholikere, krangel med myndigheter og tilsyn, svære bygdefester, samtaler med katten. Dagbøter. Jakten på kjærligheten. Kjøp av Gulliver-hodet.

Det er mye her.

Og mer skal det bli.

Den siste tiden har han hatt NRK på maten. Gjennom fem episoder i «Cowboyen og kongen» kan folk følge ham i ukene som kommer. Med utgangspunkt i ranchen hans i Lauperak, 17 kilometer inn i hutaheiti med avkjørsel fra Bjerkreim, fikk Arvid Mæland nok av mørke tanker og nedstemthet. Det var på tide å fly igjen, denne gangen med dokumentarskapere på slep. Hans faste forlover, kunstneren Ivan Storm Juliussen, er med som ekspertkommentator og tungt bevæpna kamerat.

Kan det gå godt?

– Jeg er som jeg er, på godt og vondt.

– Mest godt eller mest vondt?

– Jeg tror jeg er en grei kar. Noen ganger bommer jeg. Men den som aldri skyter, den vil heller aldri treffe noe. Så får vi heller leve med noen bomskudd.

I NRK-serien «Cowboyen og kongen» får du seg ganske mange sider av Arvid Mæland, ikke bare han som byr inn til fest. Foto: Kristian Jacobsen Arvid Mæland har bosatt seg i Lauperak ved Ørsdalsvatnet i Bjerkreim kommune. Her har han 12.000 dekar å boltre seg på. Foto: Kristian Jacobsen

Arvid Mæland arrangerer barneleirer på gården. Hvis ungene finner ut at de vil male rekkverket i regnbuefarger, så blir fort rekkverket malt i regnbuefarger.

Å søke om løyve

Arvid Mæland elsker mange ting, men han kan ikke fordra med pirk, dilldall og tilværelsens mange små revisorer. Å søke om løyve, for eksempel, er ingen favorittdisiplin. «Myndighedene», forteller Mæland, var voldsomt skeptiske til ei steinrøys på oppsiden av veien. Den kunne jo rase ut noen hundre meter og treffe bobilparkeringen han plutselig laget til på gården.

– Men hvem eier veien? Den er offentlig. Likevel ble det ikke et problem for jeg ville ha en liten bobilparkering. Sånne ting kan kvele det private initiativet.

– Du mener det blir først blir en sak når det er Arvid Mæland som skal gjøre noe?

– Litt sånn er det, ja.

– Mens du er helt uskyldig?

– Nei, som regel ikke.

Mæland bruker de neste 20 minuttene på å fortelle om andre låver og gårdsbruk der det er gjort både det ene og det andre og det tredje, uten at det er søkt om noe som helst. Dukker mattilsyn og eltilsyn og andre tilsyn og myndighede opp der? Han lar spørsmålet – og svaret – henge i luften.

Fakta Arvid Mæland Bonde, cowboy, leirarrangør, festgeneral og reiseleder fra Jæren. Han har drevet gård på Klepp, Varhaug og i Vågå. Mæland kjøpte en stor ranch i Arkansas i USA og solgte hyttetomter til over 100 nordmenn. «Cowboyen og kongen» er en dokumentarserie om Arvid Mæland. Fem episoder på 45 min, premiere 15. september på NRK1 og i NRK TV, laget av Eirik Gjesdal i NRK Rogaland. Les mer ↓

– Jeg er ikke mot lover og regler. Men jeg sliter med det jeg oppfatter som småting, det som er uforståelig og det som virker urimelig. Men jeg er ikke motstander av verken nødutganger, brannsikkerhet eller dyrevelferd.

– Sikkerhetsbelte i bil?

– Det er noe tull. Hehe. Forresten, den røde, gamle traktoren der fikk jeg da Trygve Stangeland døde. Den hadde han på Gran Canaria. Den hentet han posten i og brukte som ringeklokke.

– Akkurat. Du fikk den ...

– ... jeg vil jo helst bygge og finne på ting, men det jeg bruker mest tid på, er å søke om allslags forskjellig.

– Men du søker?

– Nei, jeg orker ikke bruke tid på sånt. Sånne ting må jeg outsource, så går det som regel greit til slutt. Det kan gå ei kule varmt, så finner vi alltid ut av ting. Det er ikke så enkelt å søke når du ikke vet hva ting skal bli. Jeg tar ned noen trær oppi lia, sleper dem ned hit, så begynner jeg å bygge. Hvem vet hva det blir? Jeg har litt vegring på all denne søkingen. Når man er litt i farten, er det ringt å sette seg ned og vente og vente og vente på at et papir skal få en signatur. Det har ikke jeg tid til.

– Da skjærer det seg?

– Noen ganger, men stort sett går det voldsomt godt.

Dokumentarskaper Eirik Gjesdal og Arvid Mæland. Foto: Kristian Jacobsen Tv-serien «Cowboyen og kongen» viser den siden alle kjenner av Arvid Mæland, nemlig eventyreren. Men han har også en annen side, kanskje to eller tre, som færre kjenner til. Foto: Kristian Jacobsen

Verdensmann

Mæland begynner å fortelle om turene han organiserer rundt i hele verden. Han har tatt med seg folk til indianere i regnskogen, til cowboyer på prærien, til Island og skal snart ha med en gjeng til Galapagos. Her stiller bedriftseiere og andre fra menigheten for å være med på eventyr. Og Arvid Mæland er en garantist for eventyr. Opplevelser, nye inntrykk og gjerne litt galskap. Mange kan lage en tur til Inka-riket og hyre en seilbåt med skipper. Men det som skjer mellom slagene, det Mæland kaller «litt gass og forskjelligt», det er hans spesialfelt.

– Jeg får bare en melding. «Arvid, kan vi få leke i ditt rike». Da er min jobb å lage til litt gass og forskjelligt. Ikke noe lauskrutt.

– Du skyter med skarpt?

– Kjekkest det, ja.

– Hva er det lureste du noen gang har gjort?

– Hjulpet folk. Ganske mange folk, faktisk. Det er alltid en god idé.

– Og det dummeste du har gjort?

– Der er det litt å velge i, men det egner seg ikke i avisen.

Kongen og kånå

I tv-serien har Mæland to store prosjekter. Han har invitert 250 mann til bryllup. Nå mangler bare en brud. I tillegg har han en kongstanke om å hogge ut ansiktet til kong Harald i fjellet inne på Lauperak, Mount Rushmore-style. Luftslott, fnyser mange. Mulig det. Kanskje vil det koste 50 millioner. Kanskje 100? Det kan jo umulig gå? men så står plutselig Sverre Garpestad der på tunet, med rauå folde av penger, smiler bredt og sier «hmm, ja, jo, det er jo mulig å få til». Så hvem vet? Det hadde jo vært et voldsomt PR-løft for ... ja, for hva eller hvem? Bjerkreim? Arvid Mæland?

– De siste årene har det vært mye negativt for Bjerkreim. Mobbesakene og sjau og marakkels. Jeg vil gjøre noe positivt, noe som gjør at vi kan si «wow!» om Bjerkreim, som trekker folk hit og som gir oss glede. Noen vil si at det er noe rålls. Heilt i orden. Alle liker ikke alt. Men hvis alle bare sitter helt i ro og ikke gjør noe, da skjer det aldri noe. Noen må by på litt, ha litt ideer og litt initiativ, særlig for bygdene i Norge.

– Eller er det et pr-stunt av og for Arvid Mæland?

– For 20–30 år siden kunne det ha vært det. Nå handler det om noe større.

– Har du søkt?

– Må holla opp. Du vet det kjærlighetsvannet?

Denne stammen skal bli til scene og litt forskjelligt.

Ingen fare

Mæland har tilgang på et vann – Kongskilden – han mener gjør deg amorøs og hoien. Dette serverer han i hvitvinsglass til gjester når det er «gass og litt forskjelligt».

– Så kommer det tre ektepar fra Stavanger, får litt kjærlighetsvann, blir litt yre og har det litt løye. den historien legger jeg ut på min Facebook-profil. Da er det garantert noen som melder dette til Mattilsynet. Så blir det en sak.

– Men du må jo følge reglene?

– Jo, man kan det være så galt å gi noen et glass vann som kan friske opp litt på soverommet? Jeg har en gris på 400 kilo som kommer inn her når det står 32 mann fra Oslo eller Thailand og forsyner seg av øl og champagne her på loven. Må jeg søke om at den grisen skal stikke innom? Søke om alt som er litt lått og løye? De damene kommer drassende med mennene hele kvelden for at de skal få i seg så mye kjærlighetsvann som mulig. Jeg skulle sikkert ha søkt, men altså ... Den traktoren, Trygve Stangeland sin, har jeg hengt opp i taket med noen vaiere og noe. Det tåler et bombenedslag. Ingen fare. Mulig jeg skulle søkt, men ...

– Synes du det er litt trangt i Norge?

– Norge har veldig mange tilsyn, ja. Da jeg kjøpte denne ranchen i Amerika, litt på impuls, var det fordi der er man litt friere. Så gikk jo det som det gikk, og det er mye som er gale i Amerika også. Men ja, Norge trenger litt galskap. Det er kjekkere å sitte på taket av en bil enn å sitte inni med sikkerhetsbelte på.

– Gjør du noe av dette for å provosere?

– Nei. Jeg vil gi folk opplevelser. Å lage bråk har aldri interessert meg.

Nå blir Mæland alvorlig. Cowboyen har sider ikke så mange kjenner til. Han kan bli mørk til sinns, nedstemt og lei seg. Den siste tiden har det kommet folk inn i livet hans som han vil passe ekstra godt på. Nære og kjære folk som skal leve i gravitasjonsfeltet rundt Arvid. Han tåler en støyt, det er ikke det, men hans nærmeste skal ikke måtte stå i den stormen som kan følger med «gass og litt forskjelligt».

– Si gjerne hva du vil om meg, men la de andre, de som er helt uskyldige, være i fred.

– Kan det bli litt mye Arvid Mæland?

– Helt sikkert. Men vi må ha litt gass og forskjelligt og. Noen må jo arrangere festen, ellers blir det ikke noen fest.