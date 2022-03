Femårsjubileum for Randabergs egen krimbokfestival

Krimentusiast Simen Ingemundsen inviterer for femte gang til litteraturfestivalen «Blodig alvor i landsbyen». Landsbyen er Randaberg, og dit kommer også flere krimforfattere.

Festivalsjef Simen Ingemundsen (til venstre) gleder seg til årets krimfestival i Randaberg, som går av stabelen onsdag og torsdag. Her med forfattermakker Stig Ellingsen.

Gayatri Jeevaharan Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Onsdag 23. og torsdag 24. mars står krimlitteraturen i sentrum, når «Blodig alvor i landsbyen» arrangeres på Randaberg folkebibliotek.

Festivalsjef Simen Ingemundsen (26) sier at han gleder seg spesielt mye til å dele ut prisen Sølvkniven for femte gang. Han ser også fram til at «Varg Veums far», Gunnar Staalesen, skal holde prolog.

– I prologen vil Staalesen ta for seg et tema som han synes er viktig i litteraturen, som han har skrevet spesifikt for festivalen.

Bokbad, debatt og prisutdeling

Ingemundsen åpner selv festivalen onsdag med appell og mimring gjennom festivalens fem år. Samme kveld blir Sølvkniven delt ut til Anne Holt. Hun skal også debattere kvinnelige krimforfattere og krimhelter med Myriam H. Bjerkli. I tillegg blir det bokbad med Chris Tvedt.

Torsdag blir det prolog og bokbad med Gunnar Staalesen, som er årets festivalforfatter. Staalesen deltar også i debatt med Jørgen Brekke og Heine Bakkeid, om mannlige krimforfattere og krimhelter.

Ingemundsen sier han håper publikum får en god opplevelse under årets festival og at de får flere besøkende enn i fjor. Fjorårets «Blodig alvor i landsbyen» ble arrangert i november, etter at 2020-utgaven ble holdt digitalt.

– I fjor deltok rundt 40–50 personer, men vi har kapasitet til 120. Vi merker at forhåndssalget går litt bedre i år enn i fjor, men det er også en del som kjøper billett i døren, sier Ingemundsen.