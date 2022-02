Vi blir aldri leie av i-landsproblemer på tv

Hvor mange tv-programmer om folk som får et bedre liv ved å rydde og pusse opp trenger vi egentlig?

En håndverker, en programleder og en gjenbruksekspert skal hjelpe utvalgte familier med å kvitte seg med halvparten av sine eiendeler.

Noen ganger skulle jeg ønske at vi kunne reist 100 år tilbake i tid og presentert et utvalg av nåtidens tv-underholdning for de som levde da. Man kunne for så vidt også reist til et hvilket som helst lutfattig område i verden, og prøvd å forklare folk hvorfor det lages så mange tv-programmer om folk som sliter i livet fordi de har for mange ting, har tatt opp forbrukslån etter å ha brukt altfor mye penger på ting de ikke trenger eller har spist seg opp i en usunn vekt.

«Rydderevolusjonen» handler om førstnevnte problemstilling. Her skal et team på tre personer rydde opp i det de selv betegner som noen av Norges mest rotete hus, under ledelse av Desta Marie Beeder. Familier som har problemer med å holde orden får alt innhold i huset pakket ned og kjørt bort, før alt legges utover gulvet i en diger lagerhall, sortert etter kategorier. Så får de beskjed om at de bare kan beholde halvparten. Hvordan de kom fram til akkurat denne fordelingsnøkkelen, vet jeg ikke, og det er for så vidt ikke så interessant heller. For det er ikke akkurat noen stor overraskelse at det går ganske greit å kvitte seg med 50 prosent, selv om det selvsagt er noen forutsigbare scener med tårer og endeløse oppfordringer om å «gi slipp», samt velmenende innspill om at det kjære familiemedlemmet man har arvet noe fra ikke lever videre i gjenstanden.

Guilty pleasure

Produksjonsselskapet har forsøkt å gi det et lite skinn av samtidig miljøsamvittighet ved å flette inn elementer som gjenbruk og donasjon. De har blant annet med en slags motsatt Maria von Trapp som syr gamle klær om til sengetepper (en herlig ironisk detalj i den første episoden, er at hun må kjøpe stoff til teppets bakside), og i lagerhallen sorteres mange gjenstander ut til donasjon. Men det er ikke her tyngdepunktet ligger, og problem­stillingene om overforbruk og dets effekt på alt fra miljø til hvem som tar regningen for de billige klærne vi kjøper altfor mange av, blir aldri tatt opp, i hvert fall ikke i de to episodene denne anmelderen har fått se. Her er vi i stedet på individnivå. Kanskje får vi tv-seere tross alt som fortjent. For det er nok en slags guilty pleasure hos mange av oss å se hjemmene til folk som har det enda mer bomba enn det vi selv har, på samme måte som at man kan trøste seg med «Luksusfellen» hvis man har vært litt vel slepphendt med kredittkortet.

Vel, vi kan moralisere alt vi vil, men det er likevel ingen tvil om at det er stor interesse for emner som dette. Folk er seg selv nærmest, og vil gjerne ha mer av både penger, tid, plass og rom som det går an å få uanmeldt besøk i uten å skamme seg. Den selvoppnevnte ryddeguruen Marie Kondo er en av dem som har gjort god butikk av dette. Det er selvsagt fullstendig absurd at en person som tror at sokker har følelser, og derfor må brettes på en spesielt skånsom måte, og som daglig takker håndvesken sin for dens tjenester, kan selge millioner av bøker og ha sitt eget show på Netflix, men her er vi altså. Her hjemme har kjendis Synnøve Skarsbø ryddet i kjendisers hjem i flere sesonger, og en haug med programmer jeg har glemt navnet på har hjulpet folk å pusse opp og få finere og (kanskje) mer ryddig hjem.

Sjokk og vantro

Så hvis du er som meg, og har det skikkelig ryddig hjemme maks 5–6 dager i året, lurer du kanskje på hva som er triksene til disse vellykkede og lykkelige menneskene som klarer å få hjemmene sine til å se ut som bilder fra et reklameproppet ukeblad? I «Rydderevolusjonen» får du egentlig bare ett svar: Du må kaste eller gi bort halvparten av det du eier. Vel får vi se noen godt organiserte skuffer hvor mel og sukker og diverse har blitt sortert i like bokser (som jeg går ut fra at de måtte kjøpe inn til formålet). Men for det meste er det de forutsigbare scenene hvor ryddeteamet går rundt i huset og gisper i sjokk og vantro over at det går an å ha så mye rot, til tross for at disse hjemmene vitterlig tilhører folk som har meldt seg på et ryddeprogram.

Det er for så vidt vanskelig å mislike konseptet hundre prosent, for de som deltar framstår som fine folk, og de får også sympatisk veiledning av programlederen. Det er sikkert mange som kan kjenne seg igjen i mye og kan få litt inspirasjon til å ta tak i det kjellerrommet man unngår, eller de bulende skuffene vi ikke har sett bunnen av på flere år. Samtidig er det noe veldig nærsynt over det hele. Hvis vårt største problem er overflod, er det kanskje på tide å løfte blikket og fundere litt over hvordan vi havnet her, og om det burde være sånn.