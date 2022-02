Åndsforlatt katastrofefilm konstruert av reservedeler

«Moonfall» er en klisjétung popkornfilm som hamrer poengene inn med slegge.

To erfarne astronauter og en konspirasjonsteoretiker drar ut i verdensrommet for å hindre at månen detter ned.

Kine Hult Journalist

Publisert: Nå nettopp

Moonfall

Skuespillere: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Eme Ikwuakor, Charlie Plummer, Michael Peña, Donald Sutherland. Sjanger: Action / Sci-Fi. Regi: Roland Emmerich. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 12 år

Husker du «Independence Day» fra 1996? Har du en mistanke om at den ikke har tålt tidens tann? Vel, regissøren har tydeligvis tenkt at denne 90-tallsperlen er mer enn god nok fortsatt, og har derfor laget en ny film over samme lest. Vel har teknologien utviklet seg, og vel er det småplukk i handlingen som vitner om at vi befinner oss i vår tid, men bortsett fra dette er det lite som tyder på at Roland Emmerich har hatt noen form for kunstnerisk utvikling. I hvert fall ikke til det bedre. Han har derimot tatt godt vare på sin gamle oppskriftsbok, og sper på med den ene forutsigbare vrien etter den andre.

Handlingen går i grove trekk ut på at månen faktisk holder på å dette ned. I tillegg er det en del som tyder på at den er noe annet enn folk tror - kanskje ikke akkurat en gul ost, men kanskje ikke et himmellegeme i tradisjonell forstand heller.

To astronauter fikk et forvarsel om dette noen år tidligere, men siden ingen liker dårlige nyheter, førte dette bare til de vanlige tingene: Karrieredød, dårlig økonomi, høyt ølkonsum, skilsmisse, uvennskap mellom tidligere gode kolleger. Sånn skal det jo være i denne typen filmer.

Ellers er det bare en ivrig konspirasjonsteoretiker som forstår at månen er på kollisjonskurs med jorda, og til tross for at han er den minst kvalifiserte astronauten på hele den nordlige halvkule, blir han involvert i det farefulle oppdraget med å redde verden. Det er også sånn det skal være i denne typen filmer.

I tillegg har vi alle de vanlige klisjeene, hvor folk fra forskjellige samfunnslag og familier som må samarbeide for å redde seg selv og andre. De er selvsagt veldig snarrådige og smarte, sånn rent bortsett fra at de blir stående og glo når kjempeflodbølgen nærmer seg, i stedet for å komme seg i sikkerhet før det nesten er for sent.

Det er for så vidt gøyalt å se de storslåtte scenene av kjente storbyer som raseres av ville naturkrefter, men det er ikke akkurat grensesprengende originalt. Hadde nå enda filmen hatt et snev av selvironi. Men nei, her regjerer gravalvoret, sammen med replikkvekslinger som er så banale at man nesten blir litt flau på vegne av skuespillerne.