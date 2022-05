Maijazz mistet 30–40 prosent av publikum

Festivalsjef i Maijazz, Per Hasse Andersen, lever godt med røde tall etter årets festival.

– Som å avslutte to års maraton med et nytt maraton, sier Maijazz-sjef Per Hasse Andersen.

