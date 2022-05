En klassiker?

Kanadiernes siste album kom i 2017 og ble slaktet av fansen.

Kanadiske Arcade Fire besto av Régine Chassagne, Win Butler, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury, Jeremy Gara og Will Butler da «We» ble til. I etterkant av innspillingen har Will Butler, broren til frontmann Win, forlatt bandet.

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Arcade Fire: «We» (Columbia)

Har Arcade Fire laget en klassiker? Var tanken som kom mens jeg tørket vekk tårene fremkalt av «Unconditional I (Lookout kid)». Låten burde i det minste være obligatorisk avspilt idet poden blir tenåring.

Bandet, med mann og kone i front, har sett på det nære, og det store som påvirker det nære. Begynnelsen gir oss trøstende tangenter og strenger, før man faller inn i et kaldt og mekanisk uttrykk som minner om tysk electronicas skarpe kanter. Midten er en intens medley der Flaming Lips, Bowie, Queen og Pink Floyd alle kan høres i de ni minuttene det tar før emperiet faller.

«The Lightning I-II» gir fans av The War on Drugs og Gang of Youths temposkifter og musikalsk kappgang. Når Régine Chassagne får vokalen sendes tankene til Grimes og Charlie XCX.

Trøstende tangenter og strenger fullfører sirkelen på platas siste – der siste setning er: When everything ends, can we do it again?

Beste spor: «The Lightning I-II», «Unconditional I (Lookout kid)»