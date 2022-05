Eurovision i gang for alvor – Ukraina er favoritt

Mandag starter generalprøvene i Eurovision Song Contest i Torino. Norge er i første semifinale tirsdag, likhet med storfavoritten Ukraina.

Subwoolfer sammen med talsperson Carl-Henrik Wahl (nummer to fra venstre) og MGP-prosjektleder Stig Karlsen på pressetreffet før avreisen til Torino.

NTB-Alexander Vestrum

Det krigsrammede landet stiller med Kalush Orchestra, som framfører «Stefania».

Bandet kom på andreplass i den nasjonale finalen, men den opprinnelige vinneren trakk seg etter å ha blitt anklaget for å besøke Krim ulovlig i 2015.

«Stefania», er en hiphop-låt med folkemusikkinnslag. Ukraina lå mellom 10.- og 13.-plass på spilleselskapenes lister før landet rykket opp til en andreplass rundt tiden da Russland startet den omfattende militærøvelsen nær landets grenser.

Og da Russland invaderte, gikk Ukraina opp på førsteplass på den sammenstilte oversikten til Eurovisionworld – og har vært der siden. Bidraget beregnes til å ha 47 prosent sjanse for å vinne.

Dypere mening etter krigen

Oleh Psiuk er frontfigur i Kalush Orchestra.

– Vi er her for å bevise at ukrainsk kultur eksisterer, sier han i et intervju med NRK.

– Sangen «Stefania» ble skrevet lenge før krigen startet og var dedisert til moren min. Men den har fått en annen, dypere mening nå etter at krigen startet, sier han.

NRKs MGP-prosjektleder Stig Karlsen utelukker ikke at Ukraina kan gå til topps.

– Musikk er ikke bare lydbølger, men også følelser. Folk vil føle mye når de ser Ukraina på scenen. Dette er jo veldig enkelt, med en jury og publikum som skal stemme – og den som har flest poeng, vinner. Det kan bli Ukraina i år, sa Karlsen til NRK før avreisen til Torino.

Tro på norsk finaleplass

Norge og Subwoolfer ligger på åttendeplass på spillselskapenes lister. Duoen – bestående av Jim og Keith – holder fortsatt sine egentlige identiteter hemmelig. Selv opplyser de å ha møttes for 4,5 milliarder år siden, da månen var en egen planet.

Da NRK arrangerte pressetreff før avreisen, kanaliserte de to gulkledde ulvene som vanlig sine svar via talsperson Carl-Henrik Wahl.

– Vi håper Europa er klar for en skikkelig fest etter to år med covid-nedstengning, sa talspersonen til NTB.

Nest sist på scenen

Ukraina og Norge er blant landene i den første semifinalen tirsdag og regnes blant landene som ganske sikkert vil ta seg til finalen 14. mai.

Norge går på scenen som nest siste land, og ofte regnes det som en fordel å opptre sent.

Italia er årets arrangør av Eurovision Song Contest etter at Måneskin gikk topps i Rotterdam i fjor. Italia er også blant favorittene i år, sammen med Sverige og Storbritannia.