Big Ben tilbake – for første gang på fire år

Alle de fire sidene av klokketårnet til Big Ben vil være synlige når 2022 ringes inn. Tårnet som huser verdens mest berømte klokke, har vært skjult av stillaser i fire år.

Arbeidere demonterer stillasene som omkranser Elizabeth Tower og urverket Big Ben. Foto: Alastair Grant / AP Photo / NTB

NTB-AFP

Statuen av Winston Churchill har god utsikt til Elizabeth Tower, hvor arbeidere demonterer stillasene rundt det berømte klokketårnet. Foto: Alastair Grant / AP Photo / NTB

Koronapandemien har satt en stopper for den offentlige feiringen av det nye året i London. Folkemengden utenfor Palace of Westminster vil nok være litt mindre enn vanlig, når Big Ben ringer inn det nye året for første gang siden 2017. Foto: Matt Dunham / AP Photo / NTB

Klokketårnet til den britiske parlamentsbygningen Palace of Westminster har vært innhyllet i stillaser og duker siden 2017, da arbeidene med å restaurere det ærverdige landemerket startet opp.

Selve urverket på innsiden ble demontert og fraktet til en selskap som er spesialister på urverk. Der ble de mer enn 1.000 delene møysommelig pusset og reparert.

Nå er restaureringsarbeidet nesten ferdigstilt. I år vil klokketårnet ringe inn et nytt år med en midlertidig mekanisme for siste gang før det originale urverket med tilhørende klokkespill blir installert tidlig neste år.

Tikk-takk-tikk-takk

Direktør Keith Scobie-Youngs i Cumbria Clock Company omtaler arbeidet som en mulighet man bare får én gang i livet, til å jobbe med den mest kjente klokka i verden og «hjertet av Storbritannia».

– Vi klarte å sette sammen tidssystemet, hjerterytmen, og testet det på verkstedet. I to år har den hjerterytmen tikket av gårde i testrommet vårt, det har vært utrolig tilfredsstillende, sier han.

– Nå jobber vi med å installere mekanismen i tårnet, det er en veldig spennende tid, fortsetter Scobie-Youngs.

Big Ben ble designet av Edmund Becket Denison og installert av Edward John Dent i 1859. Målet var å lage den mest presise offentlige klokka i verden.

Big Ben er i utgangspunktet kallenavnet for den store bjella i urverket. Navnet brukes gjerne også om tårnet som huser klokka, selv om det offisielle navnet er Elizabeth Tower, et navn det fikk i 2012 for å markere at det var 60 år siden kroningen av dronning Elizabeth II. Før det het tårnet rett og slett Clock Tower.

Nyttårsfeiring

Ian Westworth er en av urmekanikerne i parlamentsbygningen Palace of Westminster. Han sier det har vært et privilegium å få jobbe med urverket.

– Jeg tror Edward John Dent ville vært fornøyd med at klokka han laget fortsatt gjør jobben over 160 år senere, sier han.

London-ordfører Sadiq Khan sa mandag at det ikke vil bli noe nyttårsarrangement på Trafalgar Square, slik det pleier å være, grunnet smitteøkningen i byen. Også det årlige fyrverkeriet langs Themsen har blitt avlyst for andre år på rad.

Dermed blir det kanskje ikke så store folkemengder som får bevitne at Big Ben ringer inn det nye året for første gang på fire år.