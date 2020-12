Julequiz 21. desember

Klarer du disse spørsmålene?

Hvilket parti representerer Jan Bøhler? Foto: Berit Roald

Tarald Aano Redaktør

TRAPPETRINN

I denne oppgaven gjelder det å finne svaret ved hjelp av så få opplysninger som mulig.

Tema: Idrett

(du får hintene ved å scrolle nedover)

5 poeng: Denne personen ble født 21. juli 2000 i et annet land enn hjemlandet sitt, og jobber nå i et tredje land. 4 poeng: Vi snakker om en mann som vanligvis har et gult arbeidsantrekk. 3 poeng: Sin unge alder til tross har han satt flere rekorder. Blant annet er han den yngste spiller med hat-trick i Mesterligaen (september 2019). Han skåret også tre mål i sin første kamp for sin nåværende klubb. 2 poeng: Han har spilt for Bryne og Molde før han ble profesjonell i Red Bull Salzburg i 2019. 1 poeng. Han ble født i Leeds, der hans far Alf-Inge spilte profesjonell fotball.

Fakta Svar Erling Braut Haaland. Les mer ↓

KOBLINGER

Tema: Politikk

Velgerne beveger seg mellom ulike politiske partier. Enkelte politikere bytter også parti. Her er en liste over politikere som skal kobles til riktig parti. Og for å gjøre det litt ekstra vrient,har vi et parti for mye...

1: Jan Bøhler A: Arbeiderpartiet 2: Jan Tore Sanner B: Høyre 3: Per Sandberg C. Demokratene 4: Sylvi Listhaug D: Kristelig Folkeparti 5: Olaug Bollestad E: Venstre 6: Une Aina Bastholm F: Liberalistene 7: Kari Elisabeth Kaski G: Miljøpartiet De Grønne 8: Hadia Tajik H: Sosialistisk Venstreparti 9: Vidar Kleppe I: Fremskrittspartiet J: Senterpartiet

Fakta Svar 1J, 2B, 3F, 4I, 5D, 6G, 7H, 8A, 9C. Venstre er altså ikke representert i denne listen. Les mer ↓

PÅSTANDER

Her kommer åtte påstander. Minst en av dem, kanskje så mange som tre, er løgn og fanteri. Din oppgave er å plukke en og en av de riktige påstandene slik at du sitter igjen med bløffene til slutt.

Tema: Krim

1: Cato Isaksen hører hjemme i Unni Lindells romaner.

2: William Wisting er hovedperson i romaner av Jørn Lier Horst.

3: Anne Holt skriver om advokat Selma Falck.

4: Camilla Läckbergs heltinne heter Erica Falck.

5: Harry Hole er helt og antihelt i mange av Jo Nesbøs bøker.

6: Kurt Wallander er etterforsker skapt av Jan Guillou.

7: Jan Egeland skriver om arkeologen Bjørn Beltø.

8: Karin Fossum har Konrad Sejer som hovedperson i mange av sine bøker.

Fakta Svar To feil: Kurt Wallander er skapt av Henning Mankell, og forfatteren som skriver om Bjørn Beltø heter Tom Egeland, ikke Jan. Les mer ↓

REKKEFØLGE

Her er oppgaven selvforklarende - sett dagene i rett rekkefølge.

Tema: Jul

Luciadagen, eller Lussimesse

Helligtrekongersdag

Julaften i den russisk ortodokse kirke

Hovedfeiring av jul i engelsk tradisjon

Jesu dåpsdag, relativt ny festdag i katolsk tradisjon

Den hellige Stefans dag, til minne om kirkens første martyr i katolsk tradisjon

Nilsmesse, som i Nederland feires til minne om julenissen, eller Sinterklaas

Første dag i kirkeåret, i både Den norske kirke og i den katolske kirke

Fakta Svar * Første dag i kirkeåret - første søndag i advent (mellom 27. november og 3. desember) * Nilsmesse/Sinterklaas - 6. desember (feires ofte 5. desember) * Luciadagen - 13. desember * Hovedfeiring av jul i engelsk tradisjon - 25. desember * Den hellige Stefans dag - 26. desember * Helligtrekongersdag - 6. januar (trettende dag jul) * Julaften i den russisk ortodokse kirke - 7. januar * Jesu dåpsdag - 12. januar Les mer ↓