Mens det lysner i horisonten, sørger Irlands eks-sønner for festen.

Dropkick Murphys er framme ved album nummer ti. Foto: Ken Susi

The Dropkick Murphys: «Turn up that dial» (Born & Bred)

Hver tredje innbygger i Quincy i Massachusetts har irsk opphav, noe som gjør byen til den mest irske i USA. Den har fostret Dropkick Murphys, en gjeng keltiske pønkere i 25 år.

De åpner sitt tiende album energisk med «Turn up that dial» og avslutter vemodig med «Wish you were here», lagd etter at vokalist Al Barr mistet faren. Underveis får vi oi!-pønk i herlige «Mick Jones nicked my pudding», om The Clash-gitaristen som forsynte seg med desserten til produsent Ted Hutt.

Like sprek er «L-EE B-O-Y», om bandets sekkepipeblåser Lee Forshner. Gyngende «HBDMF» er om kjenningen som alltid overdriver bursdagen.

Boston-sangen «City by the sea» og musikk-hyllesten «Good as gold» tar ikke helt av, men kraftballaden «Queen of Suffolk County» er et høydepunkt.

I fine «Chosen few» ber de politikerne om å bli voksne. Uansett; skru opp lyden og aller høyest i «Middle finger»: I could never keep that middle finger down.

Beste spor: «Queen of Suffolk County», «Middle finger», «Chosen few».