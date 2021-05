Line Andersens advokat: – Hun er i realiteten stuet bort

– Line Andersen er i realiteten stuet bort eller satt på tørkeloftet, satt på spissen, mener hennes advokater. Tirsdag startet rettssaken mellom henne og NRK.

Line Andersen møter arbeidsgiver NRK i Oslo tingrett med påstand om ugyldig endringsoppsigelse. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Den kjente programlederen har saksøkt arbeidsgiveren for det hun mener er en ugyldig endringsoppsigelse etter at hun ble tatt av skjermen som programleder for sjakksendingene i 2019 og etter hvert ble satt til å lage nettjournalistikk.

Da rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag, sa Andersens advokater at journalistens nåværende arbeidshverdag ligger svært langt fra den hun hadde tidligere.

– Sett utenfra framstår dette stygt. Line Andersen hadde en rolle hvor hun var NRKs ansikt utad på viktige arenaer. I realiteten er hun stuet bort eller satt på tørkeloftet, satt på spissen, sa advokat Tron Dalheim i retten.

Andersen saksøkte NRK i februar for å ha blitt fratatt oppgaver som programleder i 2019. Hun ble da tatt av jobben som leder av NRKs sjakksendinger etter det som er blitt beskrevet som en konflikt innad i redaksjonen.

Programlederen mente hun var utsatt for «degradering og ydmykelse», og at oppgavene hun ble tildelt gikk utenfor rammene av hennes arbeidsforhold, som i rundt 15 år har vært tilknyttet NRK-sporten.

NRK hevdet på sin side at Andersen ble fjernet fra sjakksendingene og satt til andre oppgaver på grunn av sin «atferd og påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i Sporten».

Andersen har i flere intervjuer tilbakevist at hun har bidratt til å skape uro på arbeidsplassen.

Det er satt av fire dager til behandlingen av saken.