Myk texaner

Første forsøk lover godt for fortsettelsen.

Jackson Scribner er ute med sitt første album. Foto: State Fair

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jackson Scribner: «Jackson Scribner» (State Fair/Border)

Melissa er en småby på rundt 5000 sjeler nord i Texas, og det er der Jackson Scribner kommer fra. Ni år gammel lærte han seg å spille gitar, og 11 år senere er han ute med debutalbumet.

Med seg har han trommis Jeff Ryan (St. Vincent, The War on Drugs, Daniel Johnston) og bassist John Dufilho (Apples in Stereo, Deathray Davies), på åtte akustisk pregede viser ikke ulik den myke siden av Ryan Adams.

Eller Bruce Springsteen anno «Nebraska» for den saks skyld, i hvert fall på «Sixteen»: Me and you left when you were sixteen. Hair so wild when you look at me. Take your wheels across the county line. Thousand miles away to that downtown diner.

Han åpner varsomt med fine «Family gatherings» der strykere fyller ut, mens «Front porch rain» er et høydepunkt ledsaget av orgel. «County Rd 497» er et vakkert kutt, og de fire resterende sporene skader avgjort ikke helhetsinntrykket.

En fin debut fra en sympatisk sanger i americana-sjangeren.

Beste spor: «Sixteen», «Front porch rain», «County Rd 497».