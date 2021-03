Brudd mellom Lopez og Rodriguez

Sang- og skuespillerstjernen Jennifer Lopez og den tidligere baseballproffen Alex Rodriguez har skilt lag, ifølge flere kilder.

Det er slutt for J-Rod, melder flere kilder. Her ses Alex Rodriguez og Jennifer Lopez på Oscar-utdelingen i Los Angeles i 2019. Foto: Charles Sykes / Invision / AP / NTB

NTB-AP

Paret har brutt den to år lange forlovelsen. Den tidligere New York Yankees-spillerne fridde til superstjernen for noe år siden etter at de først møttes tidlig i 2017.

Det var New York Posts Page Six som først meldte om bruddet. En represenant for Lopez har ikke svart på forespørselen om kommentar.

Paret ga seg selv kallenavnet J-Rod for tre år siden etter at de havnet på forsident il magasinet Vanity Fair. Sist Lopez og Rodriquez publiserte et bilde sammen var i forrige måned i Den dominikanske republikk.

I juli i fjor la paret inn et bud for å kjøpe baseballaget New York Mets. Rodriguez har selv 22 sesonger bak seg i den amerikanske baseballigaen (MLB). Han ble kåret til ligaens mest verdifulle spiller tre ganger.