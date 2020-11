Akkurat det vi trenger akkurat nå

«Kor skal dokke vær hen på julafto», spør Tønes og Ingvar Hovland, og tilbyr 75 minutter med pur løye og en pause fra alt sammen.

For mindre enn 10 minutter siden

Bedre juleoppvarming enn Tønes’ «Spleiselag/Waldorfsalat» er ikke mulig å oppdrive. Foto: Marie von Krogh

Leif Tore Lindø Journalist

«Kor skal dokke vær hen på julafto?», revy med Tønes og Ingvar Hovland, Stavanger Konserthus, 75 minutter, 200 publikummere.

I mange år har Tønes og Ingvar Hovland hatt julerevyer på Kulturhotellet i Sokndal. I år har de tatt med seg en av fylkets aller fineste førjulstradisjoner til Stavanger, og dette bør du bare få med deg.

De to åpner med å tenne lys for alt vi har å stri med, som bompenger og sykkelstier, i en sang der Tønes stadig klager på Hovlands tekst, hans overdrivelser og mangel på slukkeutstyr. Allerede her forstår vi at dette blir en aldeles finfin kveld.

Flere ganger er de inne på de små tingene som vi alle sliter med rundt jul. Hvem skal vi være hos? Hvordan skal det hele organiseres? Hvem gir pakker til hvem, og hva med de ungene som er store, og hva med tanter og de som ikke har unger eller halvsøsken, stemødre og kan egentlig noen andre enn mor lage skikkelig sprø svor?

Ingvar Hovland leser dikt om gleden av en god sag. Foto: Marie von Krogh

Det gikk under fire minutter før de på raden bak meg hadde tørket en lattertåre og mumlet nøkkelsetningen for kvelden: «Det e jo akkurat sånn det e!».

Jan Ansgar Omdals kveld

Hovland og Tønes har en fin balanse og tone seg imellom. Hovland er hverdagspoeten som leser sine små dikt. Tønes synger sine, og de gjør en del som inneholder begge deler. Når Hovland resiterer sine stykker om kjærlighet til ungene eller gleden ved en god sag, sitter Tønes og spiller i bakgrunnen. Det er litt Odd Børretzen og Lars Martin Myhre over det. Hovland står i stor grad for humrestoffet og det litt vare. Tønes tar seg av det galna.

Jan Ansgar Omdal - ekspert på dører. Foto: Marie von Krogh

Hovland er god i rollen som intervjuer når Tønes’ mange karakterer dukker opp. Skjønt mange, det er stort sett Jan Ansgar Omdal som kommer, en kar med colabunnbriller, en stor parykk og en uformelig anorakk. Han deler først sine svært tunge opplevelser som mannen som ALDRI har fått mandelen i grøten. En absurd sak, og en veldig morsom sketsj som er nok en knute på kveldens røde tråd: Helt vanlige ting som Tønes og Hovland trekker ut i det absurde.

De to synger en sang om en kar som har genseren bak fram, kalt «Genseren bak fram», før vi får litt årgangstønes med «To bila». Så dukker Jan Ansgar Omdal opp igjen, denne gangen som forsanger med et voldsomt selvbilde og stor iver, og varierende kontroll på sangtekstene. Igjen, lett absurd og fryktelig morsomt.

Et par små steder stopper den spontane og nokså improviserte drøsen mellom de to opp. Det hakker litt, men de er fort på plass igjen.

Spleiselag/Waldorfsalat

Kveldens absolutte høydepunkt, blant mange topper, kommer når Tønes entrer scenen i en sydvest og et forferdelig skjegg- og bart-anheng. Hvorfor det kostyme? Aner ikke, men han synger en nesten prog-rock-aktig sang i grenselandet mellom waldorfsalat og spleiselag i en småaggressiv tone. «Spleiselag/Waldorfsalat» er en helt fantastisk sang, igjen om noe helt alminnelig som er tatt ut i det helt vanvittige.

Foto: Marie von Krogh

Mellom slagene dukker det opp en ku på storskjermen. Ikke en hel ku, men et kuhode på en pinne, som forteller om strevet med hvor de skal feiere nyttår, nå som den faste gjengen muligens blir utvidet med to stuter fra Bjerkreim. Man kan le på seg brokk av sånne ting.

Hovland og Tønes er gode. Veldig gode. Det er stusslig å sitte der i en sal som er 75 prosent tom, men det kan vi vanskelig laste sørfylkets fineste for. Denne revyen er uten store fakter og masse fiksfakseri, men den er knallgod i sin omgang med det alminnelige. Revyen byr på gode ideer, gode folk og ikke minst 75 minutters velbrukt pause fra ... vel, alt sammen.

Den burde blitt sett av 20.000, men dere får kjempe om de få billettene som er ledige.