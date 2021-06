Ekko av Jokke

Da Trond Andreassen nevnte at han manglet et band til sine nye sanger, tok det Valentourettes fem sekunder å bestemme seg. Fra venstre Petter Baarli, Trond Andreassen, Runar «Kula» Johannesen og Petter Pogo. Foto: Jan Kenneth Diesen

Trond Andreassen & Valentourettes: «Alt på en gang» (Kong Tiki/Westergaard)

Stiller du med Valentourettes i ryggen, følger det med en arv. Bandet ble dannet for å hylle Joachim Nielsen under Stavanger punkrockfestival i 2003, to år etter at Jokke døde 36 år gammel.

At teksten på «Når trusselen blir for stor» minner mer om Raga Rockers’ «Slakt» enn om Jokkes betraktninger, er greit nok. Men at «Alt jeg trenger» nærmer seg Elvis, er verre å forstå.

«Mens vi venter» er pur The Doors, men etter hvert skjerper de seg. «Jeg er fri» har ting å takke Jokkes «Frelst!» for, og surfpønkeren «La meg være i fred» har et deilig driv. «En gang må bli den siste» er et høydepunkt.

Det er klart at Petter Baarli, Petter Pogo og Runar «Kula» Johannesen setter solide avtrykk i studio. Vokalist Trond Andreassen kommer fra Ricochets og Navigators, mens deLillos-produsent Kyrre Fritzner har tatt med Lars Lundevall. Svend Poppe fra Ricochets er tangentmann.

Beste spor: «Når trusselen blir for stor», «La meg være i fred», «En gang må bli den siste».