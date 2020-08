Mediearving går etter uenighet om innhold

Etter uenighet om redaksjonelle valg har James Murdoch, sønn til mediemogulen Rupert Murdoch, trukket seg fra styrevervet i News Corp.

James Murdoch, sønns av mediemogul Rupert Murdoch, forlot fredag selskapet News Corp etter uenigheter om redaksjonelle valg. Foto: Andy Kropa / Invision via AP / NTB scanpix

NTB-Ritzau

Den 47 år gamle sønnen skrev fredag til styret til konsernet, som eier aviser og TV-kanaler for flere hundre milliarder verden over, at han trekker seg fra styrevervet. Blant grunnene som oppgis, er uenighet om noen av virksomhetenes «strategiske beslutninger», skriver Reuters.

James Murdoch har tidligere kritisert News Corp-medier for dekningen av klimaendringene. Konsernet omfatter blant annet den toneangivende avisen The Wall Street Journal. I januar i år kritiserte både han og kona hans, Kathryn, organisasjonens dekning av skogbrannene i Australia ettersom de mente at det ble benektet at brannene skyldtes menneskeskapte klimaforandringer.

Faren Rupert Murdoch (89), som grunnla News Corp, er styreleder i selskapet. Sammen med sønnen Lachlan sier han i en uttalelse at han ønsker James alt godt.

– Vi er takknemlige for James og hans arbeid i virksomheten i mange år, sier de to ifølge BBC.

Rupert Murdoch har skapt hele det verdensomspennende mediekonsernet etter at han selv arvet sin fars avisforlag News Limited i Australia. Selskapet har i dag hovedkontor i New York.