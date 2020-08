Murdoch-arving forlater farens selskap

Etter uenighet om redaksjonelle valg har James Murdoch, sønn til mediemogulen Rupert Murdoch, trukket seg fra styrevervet i News Corp.

James Murdoch, sønns av mediemogul Rupert Murdoch, forlot fredag selskapet News Corp etter uenigheter om redaksjonelle valg. Foto: Andy Kropa / Invision via AP / NTB scanpix

47 år gamle James Murdoch har vært regnet som sin fars arvtaker i det som er ett av verdens største mediekonsern. Men de siste månedene har han i full offentlighet rettet skarp kritikk mot den redaksjonelle linjen til flere av mediene som konsernet eier, ikke minst når det gjelder dekningen av klimaendringene.

Nå forlater han selskapet som den nå 87 år gamle Rupert Murdoch i sin tid grunnla. I et brev skriver han at han går av på grunn av «uenighet om enkelte deler av det redaksjonelle innholdet som er publisert av selskapets nyhetsmedier og visse andre strategiske beslutninger».

Skogbranner

News Corp eier medier for milliarder av dollar, blant annet Wall Street Journal, New York Post, The Times og tabloiden Sun, men ikke Rupert Murdochs Fox News, som er president Donald Trumps favorittkanal.

I januar i år kritiserte James Murdoch og kona hans, Kathryn, klimaskepsisen som preget noen av Murdoch-mediene, spesielt dekningen til australske medier i forbindelse med skogbrannene. Han uttrykte også frustrasjon over dekningen til noen av selskapets medier i USA, samt Fox News.

– Klimaskeptiker

Faren har svart ved å si at han ikke ansetter klimafornektere, mens han tidligere har omtalt seg selv som klimaskeptiker.

Mens far Murdoch i lang tid har støttet republikaneren Trump, har sønnen gitt hundretusener av dollar i støtte til valgkampen til demokraten Joe Biden.

Rupert Murdoch er fortsatt styreleder i News Corp. Sammen med sønnen Lachlan sier han i en uttalelse at han ønsker James alt godt.

– Vi er takknemlige for James og hans arbeid i virksomheten i mange år, sier de to ifølge BBC.

Kutter papir

Rupert Murdoch har skapt hele det verdensomspennende mediekonsernet etter at han selv arvet sin fars avisforlag News Limited i Australia. Selskapet har i dag hovedkontor i New York.

På grunn av sviktende annonseinntekter under koronapandemien, varslet konsernet i mai at det kutter papirutgavene til over 100 australske aviser, mange av dem lokale, og kun gir ut avisene på nett.

Selskapet har imidlertid kunnet notere et overskudd på 23 millioner dollar i første kvartal på grunn av gode tall fra forlaget HarperCollins.