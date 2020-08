Mors mørke

ROMAN: God og stilsikker debut om velkjente emner, omsorgssvikt, lik i lasten og skjeletter i skapet.

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Trine-Lise Rygh: Hundedager. 158 sider. Vigmostad & Bjørke.

Hundedagene betegner tidsrommet 23. juli til 23. august, da hundene etter gammel folketro blir gale, mat og melk skjemmes i varmen, folk blir tungsindige, huldrefolket herjer med menneskene, og likene av de druknede flyter opp til overflaten igjen.

Noe av dette må nok også leses inn i Trine-Lise Ryghs (f. 1974) debutroman, der jeg-fortelleren Tess innledningsvis får beskjed om at moren har havnet på sykehuset. De to har – av gode grunner, skal det vise seg – ikke snakket sammen på ti år. Når Tess noe motvillig reiser hjem, er det derfor ikke først og fremst for å ta seg av sin syke mor, alkoholikeren og pillemisbrukeren Alice, «hele livet har jeg passa på mor», men for å ta hånd om morens hund, som i mellomtiden passes av morens nabo Mariann.

Hjemreisen blir en ferd gjennom vond oppvekst og dårlige minner, og da Tess møter Mariann og hennes lille datter Ida, får hun et stikk av gjenkjennelse og en følelse av å se sin egen barndom gjentatt med all dens omsorgssvikt, rusmisbruk, subtile fornedrelser og vedvarende utrygghet, og hun blir nærmest besatt av å skulle beskytte eller helst redde Ida.

Her er vi ved romanens kjerne: «Mors mørke. Mørket i mor». Alle vet om det, men ingen gjør noe. «De visste om byturene, festene, mennene. De visste om meg».

Tusenvis av barn og unge har det slik i Norge i dag. Hvilket ansvar har hver enkelt av oss, hvor mye skal til før vi aktivt griper inn? For Tess, som selv drar på en tung bagasje, fører ansvaret til en del merkverdige valg og handlinger, og også til en form for brutalitet som ikke skiller seg nevneverdig fra den omsorgssvikten hun forsøker å forhindre.

Få vil bestride at privatlivets fred er ukrenkelig. Men hvor skal grensen for det moralske ansvaret og inngrepsterskelen trekkes når denne kjerneverdien kommer i konflikt med barnets behov og rettigheter? Slike spørsmål er det Rygh i sin gode, stilsikre og dessverre stadig aktuelle roman, i nærgående sceniske, ofte hjerteskjærende skildringer, og på et radikalt bokmål, belyser og behandler, men uten entydig å besvare. Tvert om, det kan også argumenteres for at Tess går altfor langt i sitt legitime engasjement.