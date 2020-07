«Cursed» på Netflix er nyeste kong Arthur-historie ut – og snart kommer den neste

Gustaf Skarsgård er for tiden å se som Merlin i nyeste kong Arthur-filmatisering ut, før han i september gir seg i kast med hovedrollen som Karl Oskar i den norskregisserte nyinnspillingen av «Utvandrerne».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I siste nye kong Arthur-tolkning ut er det opprøreren Nimue som finner sverdet, mens Arthur omtales av Netflix som en sjarmerende leiesoldat hun allierer seg med for å redde folket sitt. Foto: Netflix / handout

Gitte Johannessen

Sist helg hadde Netflix premiere på «Cursed» – som er gjenfortelling av legenden om kong Arthur. Denne gangen sett fra den unge kvinnen Nimues perspektiv, basert på en bestselgende ungdomsbok av Tom Wheeler og Frank Miller.

Mens Netflix lovte gull, grønne skoger og en kvinnelig hovedrolleinnehaver, Katherine Langford, kjent fra «13 Reasons Why», var mottagelsen langt fra varm. Kanskje ikke uventet:

Det er ikke mer enn tre år siden Guy Ritchies stjernespekkede «Arthur: Legend of the Sword» buklandet både når det gjaldt kritikker og billettinntekter.

Gustaf Skarsgård som Merlin i Netflix-serien «Cursed». Han hadde laget med både fekting og hesteridning etter fem år som Floki i «Vikings» – og før det også i «Arn»-filmen. Foto: Netflix / handout

Legenden har alt

«Cursed» føyer seg inn i en eviglang rekke av film- og TV-produksjoner viet Arthur-legenden, og som bransjen ikke later til å gå like lei av som anmelderne. Neste film ut fra dette universet er snart premiereklare « The Green Knight » fra David Lowery, en Arthur-horror med Dev Patel som Sir Gawain.

Michael Livingston, professor i middelalderlitteratur – og selv forfatter av historisk fantasy, sier til The Independent at han tror «Game of Thrones»-suksessen gjør at middelaldermyten frister på ny.

– Det er ingen tvil om at offentligheten forblir fascinert av kong Arthur, men jeg tror ikke alle er interessert i det samme. Noen vil ha det store, mytiske dramaet. Noen vil ha Disneys bannere og slott. Noen vil ha sammenstøt mellom sverd og stål. Noen vil ha den dystre historien bak.

«Cursed»-forfatter Frank Miller later på sin side til å mene at hver generasjon får den Arthur de fortjener.

– Legendens appell er at den har alt. Derfor er den opphav til så mange versjoner. Den kan fortelles som politikk, magi, krig, romantikk. Den har store skurker og store helter, uttalte han ifjor til tegneserienettstedet Previewsworld.

Katherine Langford som Nimue i Netflix-serien «Cursed», som er enda et forsøk på kong Arthur-sjangeren, og får ikke full pott hos anmelderne til tross for tidsriktige grep. Foto: Netflix / handout

Tolkiens take

En av de mange kong Arthur-filmene som trekkes frem blant de lysere øyeblikkene til filmskaperne, er «Excalibur» fra 1981. Regissør John Boorman hentet inspirasjonen fra J.R.R. Tolkiens trilogi «Ringenes Herre» (1954–55) – som han kaller «et flott brygg av norrøne og keltiske myter og Arthur-legenden».

Og nettopp Tolkien var svært viktig for Gustaf Skarsgård, som spiller Merlin i «Cursed». Den svenske skuespilleren er gammel laiver, og har alltid vært glad i fantasy – noe han forklarer med oppveksten midt i byen.

– Jeg tror jeg som liten hadde en lengsel etter naturen som jeg ikke helt forsto. Da jeg første gang leste «Ringenes Herre», ble jeg helt fortryllet av den verdenen, det universet. Da jeg begynte å laive da jeg var rundt 12 år, så var en del av det skogen og naturen – men også en lengsel etter en større mening, en rolle å spille i universet – noe magisk, sier Skarsgård til TT.

I kjent stil: Gustaf Skarsgård da han spilte kong Knut i «Arn – Riket ved verdens ende» fra 2008. Foto: Erik Aavatsmark/SF Norge

– Unik fortelling

Hans Merlin-karakter i «Cursed» starter ut som triste greier – fordrukken og har mistet sine magiske krefter. Men så tar det seg naturligvis opp, når ungjenta Nimue leter ham opp for å gi ham det magiske sverdet – med den sjarmerende leiesoldaten Arthur ved sin side.

– Det føles som om jeg har forberedt meg på Merlin-rollen hele livet. Når de andre barna spilte fotball, så tok jeg ridetimer og holdt på med fekting. Jeg var fast bestemt på å bli en slags Robin Hood når jeg ble stor. Og etter fem år som Floki i «Vikings» vet jeg hvordan man rir en hest og svinger et sverd, sier Gustaf Skarsgård, som ikke er redd for, er at «Cursed» blir enda en Arthur-fortelling.

– Historien er allerede gjort på så mange ulike måter at det nesten gir et åpent felt å spille på. Jeg stoler på at vår fortelling er såpass unik, der den låner myten og karakterene, men er en helt egen tolkning, sier Skarsgård til TT.

Dev Patel har hovedrollen som kong Arthurs nevø Sir Gawain, som legger ut for å møte filmtittelens «The Green Knight» – i det som beskrives som en middelalderhorror med Alicia Vikander om bord fra filmselskapet som gav oss «Midsommar». Foto: A24 Films / handout

Topp og bånn med kong Arthur

I Guy Ritchies storflopp «King Arthur: Legend of the Sword» fra 2017 var det røslige Charlie Hunnam som trakk sverdet ut av steinen. Foto: AP

Filmnerder elsker å sette opp lister over Kong Arthur-filmatiseringer. Her er et par av dem.

* Nettsted Syfy: Der får man vite at Disney-kanalen allerede i 2010 prøvde seg med å gjøre Arthur til jente – og i et moderne miljø, i «Avalon High», noe som gir den bånnplassering på Syfys liste. Best er 1967-dramaet i overdådig Hollywood-stil, «Camelot» med Richard Harris og Vanessa Redgrave.

* Herrebladet GQ : Monty Pythons 1975-film «Monty Python And The Holy Grail» topper bladets kåring, fordi humorgjengen innså allerede for over 40 år siden at romantiske Arthur-legender er førsteklasses råmateriale for parodi med sine tullete ridderlige regler og vakre jomfruer. Også Disneys 1963-tegnefilm «The Sword In The Stone», roses.

Julie Andrews spilte Guinevere med Richard Burton som Kong Arthur i Broadway-musikalen «Camelot» fra 1960. De takket nei til å gjenta rollene da den i 1967 ble film. Foto: AP