Jingle, jangle sommeren lang

Det spinnes solskinn av gitarstrengene til Melbourne-bandet.

Rolling Blackouts Coastal Fever er ute med album nummer to. Foto: Peter Ryle

Geir Flatøe

Rolling Blackouts Coastal Fever: «Sideways to New Italy» (Sub Pop/Playground)

Australia har fostret svært mange bra band, og for sju år siden så enda ett dagens lys i Melbourne. Det skjedde da Fran Keaney, Tom Russo og Joe White, som alle tre spilte gitar og sang, dannet Rolling Blackouts Coastal Fever.

Bassist Joe Russo og trommis Marcel Tussie gjorde bandet komplett, og gjennombruddet kom med låten «French press» i 2017. Den var tittelkuttet på bandets andre ep og topper fortsatt deres Spotify-liste med 14 millioner avspillinger.

«Talking straight» fra debutalbumet «Hope downs» i 2018 er en god nummer to med rundt fem millioner. Ingen av singlene fra oppfølgeren kan foreløpig måle seg med dette, men det kan endre seg. Albumet inneholder i hvert fall mye bra.

Åpningen «The second of the first» er en smule seig, men påfølgende «Falling thunder» og «She’s there» er i tråd med solskinnsrocken vi er vant til fra bandet.

Jangle-pop kalles det og betyr i praksis elektriske gitarer med vekt på de lyse tonene, der akkordene gjentas gjennom hele sangen. Sjangeren fikk sitt utspring i 1965 da The Byrds lagde en elektrisk versjon av Bob Dylans «Mr. Tambourine Man», der du finner ordene in the jingle-jangle morning, I'll come following you.

Jangle-popen fra 60-tallet ble gjenopplivet på 80-tallet av band som R.E.M. og The Smiths, og den fikk samtidig et solid fotfeste i Australia med Go-Betweens, Triffids, Church og en rekke andre band som dukket opp. Du fant det samme på New Zealand.

Det er denne tradisjonen som nå stolt videreføres av Rolling Blackouts Coastal Fever. Gitarlyden er som den skal, og tre vokalister gir bredde. Dette skaper også anonymitet; du har ikke en bestemt stemme å forholde deg til. Dermed blir det mer opp til låtene å dra lasset, og det klarer de fint.

Foto: Peter Ryle

Album nummer to er mer gjennomarbeidet enn debuten, mer av en helhet. Etter to år på turné føltes det godt å komme hjem til Melbourne, og Keaney skrev sanger med drøm om kjærlighet og et hjem. Kjærlighet er også et tema for White i hans «She’s there» og «The only one».

Albumet har fått sitt navn etter New Italy i New South Wales, et lite sted med snaut et par hundre mennesker. Det ble grunnlagt av italienske innvandrere på slutten av 1800-tallet, folk som prøvde å skape et hjem på et fremmed sted, et utopia i en turbulent verden.

Det er i hvert fall slik italiensk-ættede Russo ser det, når han betrakter kopier av italienske statuer plassert i landskapet. New Italy er i tillegg stedet der trommis Tussie kommer fra.

Det er ikke nødvendigvis tekstene som gjør Rolling Blackouts Coastal Fever til et bra band. De åpner albumet med verset saw the warning sign outside St Anne, and the words were falling down. Ikke noe jeg kommer til å huske.

Melodiene er noe annet. Hvis du kan snakke om en jangle-kode, har Rolling Blackouts Coastal Fever knekt den. Det lyder bra nesten uansett hva de gjør, og høydepunktene er tilstrekkelig mange. «Falling thunder» gjør første del av albumet minneverdig, og en annen singel, «Cars in space», løfter midtpartiet. «Cameo» er ikke mindre spenstig.

Den siste delen er like sterk. «Sunglasses at the wedding» er en flott tittel og en flott låt. Den skiller seg ut som albumets mest stillferdige og viser at de ikke trenger å gire opp på vanlig vis.

Til slutt får vi flotte «The cool change», der refrenget begynte sitt liv i en sang trioen Keaney, Russo og White spilte i et tidligere band.

Ta gjengen med på stranda i sommer.

Beste spor: «Falling thunder», «Cars in space», «Cameo», «Sunglasses at the wedding», «The cool change».