Forutsigbart og velspilt om klassisk far-sønn-konflikt

«Uncorked» forteller en lett gjenkjennelig historie om en ung mann som må velge mellom å følge sine egne drømmer og å oppfylle familiens forventninger.

Louis (Courtney B. Vance) vil at sønnen Elijah (Mamoudou Athie) skal overta familiens restaurant. Men sistnevnte har helt andre drømmer. Foto: Nina Robinson

Uncorked

Sjanger: Drama. Regi: Prentice Penny. Skuespillere: Mamoudou Athie, Courtney B. Vance, Niecy Nash, Matt Mcgorry, Sasha Compere. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 13 år. Slippes på Netflix 27. mars.

OK, dette er på mange måter den typen film hvor du hele tiden forstår hva som kommer til å skje rundt neste sving. Men takket være gode dialoger, et stilig rollegalleri og en fin og varm historie, lander Netflix-filmen «Uncorked» på beina.

Hovedpersonen er Elijah, en ung mann som veksler mellom å jobbe i en vinhandel og i familiens barbeque-restaurant i Memphis. Samtidig drømmer han om å søke seg inn på det krevende master sommelier-studiet, for det er liten tvil om at han er langt mer interessert i vin enn i spareribs og brisket. Dette faller ikke i god jord hos faren, som har tatt som en selvfølge at sønnen skal overta familiebedriften etter ham, slik han selv overtok den fra sin far.

Klassisk knipe

Dermed havner Elijah i en klassisk knipe, hvor han må velge om han skal skuffe seg selv eller faren. Han prøver seg på et slags kompromiss, starter på studiet, men lover å ikke forsømme pliktene sine i restauranten. Det blir selvsagt lettere sagt enn gjort.

Regissør Prentice Penny, blant annet kjent for HBO-serien «Insecure», utforsker kontrastene mellom det hvite og striglede sommelier-miljøet på den ene siden og den støyende, røykfylte bbq-bula i et svart nabolag på den andre. Midt i dette står hovedpersonen, godt og troverdig framstilt av Mamoudou Athie. Han må prøve så godt han kan å forstå hvorfor faren avviser ham og latterliggjør drømmene hans samtidig som han må studere natt og dag for å henge med på skolen. Det er vanskelig nok i seg selv, og blir på ingen måte lettere når livets uforutsigbarheter plutselig rammer familien.

Appetitt-vekkende scener

Man skal være temmelig innbitt avholdsmann og vegetarianer for ikke å bli både tørst og sulten av mange av scenene her. Det er nesten så man kan lukte grillrøyken som omgir det støyende nabolaget i Memphis. Kontrasten til de vinterkledde vinmarkene hovedpersonen besøker, er slående, men begge deler gjør at det rykker litt i reisefoten. Den foten må som kjent bare holde seg helt i ro for tiden, og da er det greit å kunne ta små virtuelle avstikkere som dette til andre deler av verden.

Dette er på mange måter en slags spillefilm-versjon av vin-dokumentaren «Somm» kombinert med et streit familiedrama. Det er verken grensesprengende eller overraskende, men like fullt hjertevarmt og velspilt.