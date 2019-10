Hemningsløs humor

1 2 3 4 5 6

Bare Snabel nr 28: «Finn & Co» (Trompet)

Eivind Måland står bak tegneserien om Finn og Frank Fagerli, far og sønn med ulik holdning til livet. I denne boka samles historiene om dem, tiltalende presentert på påkostet papir.

Et friskt, frekt og frodigt tilskudd te de seriane me ellers finne i hyllene, skriver Per Inge Torkelsen i forordet.

Det har han rett i. «Finn & Co» har unektelig et visst undergrunnspreg, noe som understrekes av at Robert Crumb, Peter Bagge, Christopher Nielsen og Flu Hartberg nevnes blant inspirasjonskildene.

Måland har samtidig et sterkt ønske om å skille seg ut, og det har han klart. Ved å holde seg til to gjennomgangsfigurer etablerer han sitt eget univers, og i løpet av boka utdypes bakgrunnshistorien og forholdet mellom far og sønn.

Dessuten klarer han å lage spennende historier som overrasker underveis, og han mestrer kortere sekvenser med morsomme poeng.

Videre er han en dyktig tegner som varierer virkemidlene, slik at serien unngår det statiske preget du risikerer å finne i undergunnsserier. Måland besitter også en dose deilig galskap, så ikke regn med at alle bifigurer kommer levende fra det.

Men hva med hovedpersonene? Finn Fagerli med sitt genitaliaformede hode er ikke nødvendigvis en person jeg ønsker å vite mer om, og sønnen Frank er en klisjépreget sløver. Samspillet mellom dem er tidvis bra, men de mangler noe annet enn felles fiender som binder dem sammen. Et kjæledyr? En nabo? En interesse?

«Finn & Co» er likevel 164 sider jeg med glede leste i ett strekk. Serien har fått sin fortjente samling.

Lanseringen skjer under Comnicon på Tou Scene, fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober. Tidligere har tegneseriefestivalen holdt hus på Sølvberget.