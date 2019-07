Sugerør kan bli raketter og du kan bli til en jojo

– Dette er første gangen vi er her, men ikke den siste, sier Magnhild Soma, mens datteren, Linnea Hallingsdal (8), stirrer fascinert ned på tegningen som lages foran henne.

Familien ville finne på noe gøy i ferien og tok turen fra Haugesund til Sandnes for å besøke Vitenfabrikken.

Ute skinner solen, og gradestokken nærmer seg 19 grader. Derfor er det ikke stappfullt på fabrikken denne ettermiddagen. De som er her, ser ut til å kose seg.

Linnea forteller at det gøyeste, til nå, har vært motorsykkelen nede i andre etasje. Nå befinner de seg på Abelloftet der Linnea lærer seg hvordan man lager kunstverk ved hjelp av vekter og vinkler.

En oversikt over mulige gjøremål i sommer finner du i bunnen av artikkel.

Fredrik Refvem

Høyt tempo med lavtrykk

I kjelleren på Vitenfabrikken merkes også det fine været, men de to første radene i auditorium er fylt opp av barnefamilier.

– Hei, og velkommen til fysikkshow, sier vert Emilie Bøe Surdal.

Dagens leksjon er på 20 minutt og skal handle om trykk. Det høres kanskje kjedelig ut, men det er det ikke.

Eksplosjon. Implosjon. Skyer. Flammer. Kanoner. Selv de voksne kan lære noe på fysikkshow.

Latter spres kjapt da Marta Vassbø hiver på litt ekstra brennbart materiale i en beholder bak ryggen på Surdal.

– Bare to skvis, sier Surdal.

– Jaja, sier Vassbø, og hiver på tre til.

Lyset slukkes, og flammene fyker opp av beholderen.

Barna gisper.

Ingen barn ble skadet under alt dette. Noen fikk en tennisball i hodet, men ingen tårer. Alt vel.

Fredrik Refvem

Mulige rampestreker

Museene i regionen har masse på plakaten i sommer. De kjemper alle om barnefamilienes oppmerksomhet og tilbyr flere forskjellige aktiviteter.

Etter fysikkshowet går turen opp til rakettverkstedet. Fabrikken feirer nemlig at det er 50 år siden månelandingen, derfor er det mye rakettinspirerte aktiviteter å finne.

Tvillingene Eskild og Ida Bø Knutsen (11) løper inn i rakettverkstedet, der verten Silje Solevåg sitter klar for å lære barna hvordan de lager raketter av sugerør.

Fredrik Refvem

De to er lærevillige og finner kjapt ut hva det går i. Ida prøver seg på avkuttede vinger, mens Eskild går for de originale.

– 1, 2, 3, teller Solevåg ned.

Alle tre står på rekke og rad, klare for å se hvem som vinner. Med ett flyr tre sugerør tvers over rommet. Eskild vinner.

Det gjør han tre ganger på rad.

– Rakettverkstedet har vært det beste til nå, sier han fornøyd.

Søster Ida ber om omkamp og setter seg ned for å justere vingene sine.

NB: Disse flyr langt, trolig over hekken og inn til naboen.

Dårligere vær er bra for business

I likhet med mange andre museer har Vitenfabrikken valgt å holde åpent gjennom hele sommeren. Museene som har vegger rundt seg merker at besøkstallene går opp hvis værmeldingene er gråe.

– Mange synes nok det er rart, men vi holder åpent hver dag gjennom hele sommeren, sier administrasjonsdirektør for Arkeologisk museum, Marianne Finsnes Molineaux.

– Det er godt med folk og vi opplever at det kommer flere hvis været er litt dårlig.

– Vi er veldig godt besøkt. Det kommer mange fra utlandet og fra andre deler av Norge. Vi er jo oljehovedstaden og jeg opplever at mange er interesserte i å lære mer om det, sier Siri I. Vinje, avdelingsleder publikum og marked, på Oljemuseet.

Fredrik Refvem

Dette kan du gjøre på museene i sommer:

Oversikten tar for seg arrangementer som kommer i tillegg til museenes utstillinger. For å se fullt program, trykk på museets navn.

Stavanger Museum:

Besteforeldre-dag: Besteforeldre kommer gratis inn hvis de tar med seg barnebarn.

Når: 16.juli og 16.august. I åpningstidene.

Omvisning: Hver søndag kan du få omvisning på museet.

Når: Hver søndag klokken 13.00.

Babykafé: God plass til barnevogner, krabbematter og leker. Barn under tre år kommer gratis inn.

Når: Hver onsdag mellom klokken 10. til 16.

Stavanger Kunstmuseum:

Omvisning: Omvisning i utstillingen «FLORA: Mellom planter og mennesker».

Når: Hver søndag fra klokken 14 frem til 4.august.

Revtangen ornitologiske stasjon:

Åpen dag: På Revtangen ornitologiske stasjon jobbes det med fangst og ringmerking av fugl. Nå kan du oppleve dette på nært hold. Aktivitetene er spesielt flotte for barn. Arrangementet er gratis og med værforbehold. Det vil være også være fugleverksted og kafé.

Når: 25. august fra klokken 09. til 15.

Hvor: Nordsjøvegen 653.

Vitenfabrikken:

Astronomisk sommer: Hver dag kan du oppleve verdensrommet på Vitenfabrikken. Det blir stjernevisninger og filmer i Planetariet hver dag.

Hvor: Storgata 28.0

Når: Mandag til fredag mellom 10.30 og 15.50. Lørdag fra 11.30 til 15.50, og søndag fra 12.30 til 16.50.

Verksteder og andre aktiviteter: Fysikkshow.

Når: klokken 13.30 til 13.55 mandag til lørdag. Søndag 14.30 til 14.55.

Formiddagsverksted: Hver dag fra 11.00 til 13.00. Søndager 12.00 til 14. 00.

Rakettverksted: Hver dag fra 14.00 til 15.30. Søndager fra 15.00 til 16.30.

Omvisning: Få omvisning på Øglænd utstillingen. Når: Hver onsdag og søndag klokken 13.00.

Lommepark: Utenfor Vitenfabrikken finner man blomster og insektshotell. Her kan du smake på urter og bær.

Planetstien: Du kan også gå eller sykle gjennom Sandvedparken. Et aktivitetshefte og kart hentes i resepsjonen.

Dalane Folkemuseum:

Leire-lek: Lag spannformet keramikk, lik den som ble laget i folkevandringstid i jernalderen. Museet lover veiledning av kyndig personale. Små barn vil få tilbud om å lage enkle skåler med tommelteknikk.

Når: Lørdag 10. august fra klokken 09.00 til 12.00.

Hvor: Fabrikkgaten 2, Egersund.

Jernaldergården:

Veving og ildlaging: Jernaldergården på Ullandhaug er et rekonstruert gårdsanlegg fra folkevandringstiden, ca 350 – 550 e.Kr.I sommer kan du lære å lage brød på samme måte som i jernalderen.

Når: Fra 11.00 til 12.30 kan du oppleve en demonstrasjon av ildlaging. 12.30 til 14.00 er det duket for brødsteking og kverning av mel, og fra 14.00 til 16.00 kan man kamme ull, spinne tråd og veve.

Åpent fra mandag til søndag frem til 18. august, fra klokken 11 til 16.

Omvisning: Det er også omvisninger på gården mellom 12. og 12.30, samt 14.00 til 14.30. Hvis du foretrekker engelsk er 13.00 til 13.30 også en mulighet.

Arkeologisk museum:

Viking-sjakk m.m: Lær å spille vikingenes sjakk «Hnefatafl» på museet i sommer. Lær om krigerske menn og sterke kvinner, kjenn tyngden av et vikingsverd, reis med tidsmaskinen tilbake til steinalderen, prøv deg som arkeolog i museumshagen og kjemp med sverd som en ekte viking.

Når: Mandag til fredag fra klokken 10. til 16., og lørdag og søndag fra 11. til 16.

Norsk Oljemuseum:

Katastrofe-labyrint: Oljemuseet har ingen faste arrangement, men tar du turen kan barna få aktivitets-ark og bildequiz, ta en runde i klatreplattformen, katastroferommet, komme seg gjennom redningsstrømpen og prøve overlevelsesdrakter.

Når: Hver dag fra klokken 10. til 19.

Norsk Hermetikkmuseum:

Fisk: Har du smakt varm, nyrøykt brisling? Det kan du i sommer.

Når: Ovnene fyres opp hver tirsdag og torsdag, frem til 15. august. Fra klokken 10. til 16.

Stavanger Maritime Museum:

Sjauing på kaien: Museet har i sommer en aktivitetsutstilling for barn, som har fjordafarten mellom bygd og by i 1950-årene som tema. I utstillingen finnes det en fjordabåt som ligger til kai i byen, et pakkhus, en torgbod, et postkontor og en krambod fylt med varer. I tillegg har utstillingen masse tidstypiske klær til å kle seg ut med, og et kassaapparat fylt opp med penger til å handle med. Lek i vei altså!

Jobb som skipper: I sommer kan barna jobbe som skipper på båten, sjauer på kaien, torghandler på Torjå eller butikkansatt i kramboden. Snakk i telefonen på pakkhuset, send et postkort til en onkel i Amerika, sørg for at melkespann og fôrsekker kommer vel av gårde på båten.

Når: I åpningstidene.

Vitengarden:

Hver uke i sommer har Vitengarden en egen sommeraktivitet, i tillegg til å besøka dyrene på garden, hoppe i høyet (?), bli en menneskelig jojo, lage biogadd og kjempe mot roboter i ostelaging.

Veterinær: I år kan du gå innom utstillingen «Sauen», der man kan, blant annet, prøve seg som veterinær.

Når: Mellom klokken 10. til 16. mandag til fredag og 12. til 17. på søndager.

Ny aktiviteter hver uke: Man kan lære seg hvordan lage en stabil konstruksjon ved å bygge tårn med tannpirkere og erter, lage snurrebilde, lage en tovet nøkkelring fra saueull og bygge figurer av pinner. Når: Fra klokken 12. til 15. Fra 22. juli til 16. august.