Hverdagsbilder av en hverdagspoet

Tønes

Dokumentarfilm. Regi: André Løyning, Kristian Landmark. Varighet: 1 time og 15 minutter. Filmen var avslutningsfilm under filmfestivalen i Haugesund.

Det kanskje aller beste ved André Løynings og Kristian Landmarks film om Frank Tønnesen er at den framstår som like rolig og jordnær som visesangeren selv. Her er det ingen konflikter eller raske forflytninger, ikke noe staffasje og jåleri. Filmen flyter av sted i et bedagelig tempo, hvor det settes av mye tid til det rent trivielle.

Det er en del grep det er litt vanskelig å forstå, spesielt siden regissørene ikke forteller oss spesielt mye. Filmen både starter og slutter med en helt annen person, som ikke blir presentert, og som er i gang med et prosjekt som bare er løst knyttet til den filmen handler om. Men dette er ganske typisk for mye av filmen. Man hopper inn i situasjoner uten å forklare bakgrunnen, som når vår mann er ute og ser til en ugle i skogen. Det som for andre blir digresjoner, blir det det handler mest om her.

I veldig mange av scenene skjer det veldig lite. Tønes får god tid til å prate om seg selv, tekstene, og ikke minst om Hauge i Dalane, hvor han bor og hvor han unektelig må ha plukket opp mye inspirasjon. Det er ingen tydelig kronologi, heller løst sammensatte anekdoter som brytes opp av et og annet opptak fra konserter og revyer. Dette siste bidrar til å forhindre at filmen blir hakket for monoton og vag.

Den passer nok først og fremst for seere som allerede har et forhold til Tønes og tekstene hans. Den er en fin skildring av det helt hverdagslige, og sånn sett en film i sin hovedpersons ånd.