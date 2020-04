For rolige stunder med folk man liker

Lett og vakker pop fra Jim Stärks frontmann.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fadnes er soloprosjektet til Jim Stärks låtskriver, vokalist og gitarist; Einar S. Fadnes. Foto: Tomm W. Christiansen

Stella Marie Brevik Journalist

Fadnes: «Fadnes» (Voices of Wonder)

Fadnes er soloprosjektet til Jim Stärks låtskriver, vokalist og gitarist; Einar S. Fadnes. Jim Stärk, som hadde sin storhetstid på midten av 2000-tallet, har laget mange gitarbaserte hitter til folket. «Fadnes» høres ut som en fortsettelse på det Jim Stärk startet.

Han holder på pop-sjangeren, med hint av country. Musikken er lettsindig og enkel å svelge.

«Fadnes» høres ut som en blanding av Kings of Convenience og Jim Stärk. På noen låter, som «Save me from a rainy day», får man også assosiasjoner til Thomas Dybdahls nyeste materiale.

En god blanding, om du spør meg.

«Fadnes» er laget for rolige stunder med folk man liker: Gode og såre låter som på en god dag kan røre i hjerterota. Albumet senker skuldrene, og den lette popen løfter humøret.

Fadnes har ikke laget plata fordi han må, men fordi han vil. På «Fadnes» er det lite eksperimentering og overraskelser. Du vet hva du får, og noen ganger er det helt greit.

Beste spor: «I know there’ll be a time», «I heard your name in a song», «Save me from a rainy day».