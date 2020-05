Arnold Schwarzenegger lover at barnetog og sekkeløp kommer tilbake

I en humoristisk hilsen garanterer statsminister Erna Solberg og skuespiller Arnold Schwarzenegger at 17. mai-feiringen skal returnere til det normale.

Skuespiller og tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger har sendt en hilsen til det norske folk på 17. mai. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

For å ta tilbake feiringen valgte statsministeren å vise en hilsen «fra en som er veldig god til å ta ting tilbake».

Det var ingen ringere enn Arnold Schwarzenegger som blant annet er kjent for sin ikoniske replikk «I will be back» i filmen «The Terminator» fra 1984.

– Barnetog will be back. Sekkeløp will be back. 17. mai-feiring will be back. Alt sammen will be back, sier Schwarzenegger i videoen publisert av Statsministerens kontor.

72-åringen minnet også alle på å vaske hendene og holde avstand.