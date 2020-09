At noko vedunderleg skal skje …

BOK: Store spørsmål, absurd komikk og tilløp til magisk realisme i Kjersti Annesdatter Skomsvolds nye roman.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kjersti Annesdatter Skomsvold er aktuell med ny roman i haust.

Sofie Braut Lektor og skribent

Kjersti Annesdatter Skomsvold: I dag jeg, i morgen du. 151 sider. Forlaget Oktober.

Kjersti Skomsvolds femte roman opnar som eit klaustrofobisk kammerspel med effektfulle ingrediensar. Eg-personen, Peter Venn, er ein tenkjar, ein observatør og ein lågmælt litterat som turnerer latinske frasar i uventa samanhengar. Sosialt er han både klossete og kantete. Vi tek oss fort i å vurdera ein passande diagnose. Først og fremst møter vi han som son av ei svært dominerande mor som til alt overmål bur i leiligheta rett over hans eiga. Tilværet hans er skuggelagt av mors personlegdom og av løgner og løyndomar frå Peter var liten. For kva hende eigentleg med Peters far? Kvifor veit alle andre meir om livet hans enn han sjølv gjer?

Små hendingar rundt Peter etter kvart skaper håp om at Peter skal få sleppa ut av det ulukkeleg uforløyste. Tankane hans er som eit litt tafatt ekko av Hauges dikt «Det er den draumen»: «Muligens skyldas det mangelen på erfaring, men hele livet har jeg ved enhver ytre, selv ubetydeligste hendelse, forestilt meg at nå, akkurat nå! skjer det noe som skal forandre livet mitt fullstendig». Eit stort og naivt håp, altså, men samstundes ein sår realisme forma i grepet til ei mor som alltid både har dominert og neglisjert han så ettertrykkeleg at han formulerer seg slik: «Når man ikke har noe liv, må man skape en illusjon.» Sympatien for den kua Peter som ikkje gjev etter for vonbrotet, vert tidvis litt for reindyrka.

I karakteren Peter Venn speglar Skomsvold fint det vesle livet som evner å fanga inn slikt som for mange verkar uvesentleg, men som kan visa seg å vera avgjerande ved nærare ettersyn. Parallelt med det uunngåelege oppgjeret med mora, får Peter hjelp av ein død fugl, den usannsynlege heltinna Agnes Møller og til og med sin barndoms nemesis Vidar Endresen for å koma til rette med både fortida og døden.

Romantittelen hintar om døden som tematisk omdreiingspunkt; den gamle gravsteinsinskripsjon Hodie mihi, cras tibi er ei påminning om at jordelivet er flyktig. Dystert vert dette likevel ikkje. Skomsvold, lar absolutt store spørsmål om døden, utanforskap og det gode livet stiga opp frå den nærast minimalistiske handlinga, men byr samstundes på absurd komikk og tilløp til magisk realisme. Sitatverdige vendingar og eit biletrikt språk bidreg også til ein roman som er langt meir innhaldsrik enn sidetalet skulle tilseia.