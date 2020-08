Svak spenning for barna

«Bestefar er en alien», med Nils Ole Oftebro i tittelrollen, framstår som sørgelig utdatert.

Hovedpersonen Una blir venner med en robot i «Bestefar er en alien».

Kine Hult Journalist

Bestefar er en alien

Skuespillere: Lana Hranjec, Nils Ole Oftebro, Petra Polnišova, Ozren Grabarić, Alex Rakoš, Sven Barac, Tonka Kovačić. Sjanger: Eventyr / Familiefilm / Sci-Fi. Regi: Dražen Žarković, Marina Andree Škop. Nasjonalitet: Norge / Tsjekkia / Bosnia-Hercegovina / Slovenia / Kroatia / Luxembourg / Slovakia. Aldersgrense: 9 år

Egentlig er det litt synd at de ikke klarte å lage en bedre film enn dette, for ideen til denne multinasjonale samproduksjonen er ganske kul: Den skrullete oppfinner-morfaren til hovedpersonen Una kommer faktisk fra en fremmed planet, og har i 30 år gått omkring på jorda, forkledd som en mer eller mindre vanlig mann. Barnebarna aner ingenting om morfarens bakgrunn, og ser bare på ham som litt eksentrisk. Dette forsterkes antakelig av hans eksotiske aksent når filmen vises på originalspråket kroatisk, siden bestefar spilles av den norske skuespilleren Nils Ole Oftebro.

Filmen starter med et tilbakeblikk, fra da hovedpersonen Unas mor var liten. En tilsynelatende vanlig kveld kræsjer et romskip i huset deres, og en lysende alien stiger ut. Der og da får vi ikke vite så mye mer om hva som egentlig skjedde, før vi spoler fram til nåtid.

Vår heltinne Una blir mobbet av de sterkt karikerte «kule» jentene på skolen, og liker seg best sammen med bestefar, som i vårt første møte med ham har laget en motor som drives av promp. Oftebro er glimrende i rollen som alien-bestefar, og det er unektelig ganske spesielt å høre ham dubbe seg selv fra kroatisk til norsk. Dessverre får vi ikke tilbringe så mye tid sammen med ham, for før vi vet ordet av lander et romskip på tunet, og kidnapper ham. Kollegene fra hjemplaneten vil ha ham tilbake igjen, og av forskjellige grunner er det bare Una som kan redde ham. Hun finner så et hemmelig rom i forbindelse med bestefarens verksted, et sted som åpenbart har gått hele den øvrige familien hus forbi i tre tiår. Jaja. Her bor en søt liten robot, og Una slår seg sammen med vedkommende for å redde bestefar. De legger ut på en farefull reise full av logiske brister og møter med usannsynlig teite folk og aliens, og utvikler selvsagt et varmt vennskap på veien.

Som i så mange andre barnefilmer er man tydeligvis redde for at barna skal begynne å kjede seg hvis det varer for lenge, dermed haster man igjennom handlingen på under halvannen time. Det er i knappeste laget hvis man skal få et skikkelig inntrykk av hvem de involverte er, og det fører også til en del plotmessige snarveier som ikke henger på greip. Spesialeffektene, om man i det hele tatt skal kunne kalle dem det, er omtrent av det kaliberet man kunne forventet av en middels barne tv-serie på 80-tallet. Det er som om man har samlet sammen en ujevn samling av andres ideer for så å sette dem sammen til en temmelig konvensjonell historie. Den er søt og koselig nok, og det er lett å like den handlekraftige heltinnen Una. Kanskje vil ungene kose seg. Vi gamle vil nok heller sitte igjen med en følelse av at det hele framstår som sørgelig utdatert.