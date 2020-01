Ærlig og helt rått

Allerede i januar kom en av årets beste plater.

Kaya Aurora Wilkins ble født i New Jersey, men vokste opp på Nesodden. Debutalbumet «Both» kom ut i 2018. Foto: Coco Capitán

Okay Kaya: «Watch this liquid pour itself» (Jagjaguwar)

Kaya Wilkins er en norsk artist, skuespiller og modell bosatt i New York. Hennes andre album, «Watch this liquid pour itself», er en plate alle unge voksne trenger å høre. Aldri har jeg hørt en artist greie å fange en tidsånd på samme måte.

Man befinner seg i et jazzete popunivers. Wilkins tegner en verden som er vanskelig og pinlig, men som også fylt med håp og en god dose humor.

Gjennom 15 låter serverer hun lyriske gullkorn i hytt og vær. Formuleringene hennes er spisse, «on-point» og forfriskende usensurerte:

But you don't love me at my gutturals sound

You don't deserve me at my guttural sound

Hun har også én norskspråklig låt på plata, like god som alt annet, «Helsevesen»:

Jeg har blødd igjennom hele min blå pysjamas

Faen heller jeg håper det går av i vask

Hun gir oss også en oppskrift på å unngå angstanfall på norsk i «Acend and try again». Det er et spenstig grep, men særheten ønskes velkommen.

Beste spor: «Baby little tween», «Acend and try again», «Psych ward», «Asexual Wellbeing».

Publisert: Publisert: 31. januar 2020 12:29

