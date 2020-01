Forutsigbart selvhjelps-drama

To menn blir fratatt alt de eier i en periode i «100 ting». Det er litt morsomt, litt tankevekkende, men mest masete.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I «100 ting» inngår to kompiser et veddemål som blant annet medfører at de våkner nakne i helt tomme leiligheter.

Kine Hult Journalist

100 ting

Sjanger: Komedie / Drama / Romantikk. Skuespillere: Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer, Miriam Stein, Hannelore Elsner, Katharina Thalbach. Regi: Florian David Fitz. Tyskland, 2018. Lengde: 1 t. 51 min. Aldersgrense: 9 år.

De to bestekompisene Paul (Florian David Fitz) og Anton (Matthias Schweighöfer) driver et lite tech-firma sammen, de er naboer i et voldsomt stilig og moderne leilighetskompleks, og er i ferd med å treffe blink med en ny app de har utviklet. De er også temmelig forskjellige. Anton er den strukturerte, sjarmerende og forfengelige pengemannen, Paul er det kreative og lett nevrotiske rotehodet som er avhengig av mobilen sin. De krangler ustanselig om småting, og dette eskalerer noe aldeles en heller fuktig kveld. Neste morgen våkner de uten en tråd og uten en eneste gjenstand, etter å ha inngått et temmelig radikalt veddemål: de skal klare seg uten materielle ting fra dag 1, for så å få tilbake en og en ting etter eget ønske hver dag i 100 dager.

Hvis du synes dette høres ut som en historie om noen som er forblindet av materielle ting, men som gradvis gjenvinner forståelsen av hva som er viktig i livet, har du selvsagt helt rett. Her skal folk for første gang på aldri den tid oppleve hvordan det er å kjede seg. De må prioritere hva som er viktigst av en god natts søvn på en skikkelig madrass og gjenforening med smarttelefonen. Forfengeligheten blir utfordret, og kreativiteten settes på vanskelige prøver. Det blir litt som å se en morsom filmatisering av en moralistisk selvhjelpsbok.

Regissør Florian David Fitz (som i tillegg spiller en av hovedrollene) har også flettet inn en kjærlighetshistorie som tangerer den samme tematikken, om hvorvidt det er vi som eier tingene eller tingene som eier oss. Han er i tillegg innom sorgen når gamle folk svinner hen, kynismen til nettgigantene som samler inn alt mulig om oss, kjøpegalskap og andre psykiske lidelser, for å nevne noe. Det hadde sikkert ikke gjort noe om man hadde skåret bort et par komponenter, for det blir litt vel mange tråder som skal følges og litt vel mange dagsaktuelle problemstillinger som skal belyses. Spesielt når man samtidig skal utforske de komiske aspektene ved to materialister som plutselig en dag våkner uten nåla i veggen.

Publisert: Publisert 22. januar 2020 19:14

Mest lest akkurat nå