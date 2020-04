Ukens anbefalte sanger

Pål Rake og Julie Ervik byr på en sang skrevet av Ragnar Bjerkreim og Ingvar Hovland.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Geir Flatøe Journalist

«Opp mot lyset» er tredje singel fra «Himmel og hav», et prosjekt som Bjerkreim har jobbet med i to og et halvt år. Eg prøver å halde fram med arbeidet mitt, med Himmel under hav prosjekt eg har jobba med i 2,5 år. Rundt 27 artister, musiker og korister er engasjert i arbeidet.

Bjerkreim ser for seg å publisere musikalen i en nettversjon og siden håpe på å få satt den opp på en scene. Det har også vært snakk om å utgi et dobbeltlabum med 28 sanger til høsten.

Handlingen er lagt til Underwater Bar på bunnen av Nordsjøen og utspiller seg etter en tragisk helikopterulykke. De forulykkede blir tatt hand om av andre forliste fra tidligere ulykker. De kobler seg til nettet og kommer i kontakt med migranter i Middelhavet og mennesker som har gått under i andre hav. «Himmel under hav» handler om relasjoner og kjærlighet, og om drømmen om å kunne komme vende tilbake til livet.

«Opp mot lyset» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Opp mot lyset – Ragnar Bjerkreim, Julie Ervik & Pål Rake

Keeping my faith alive – Deacon Blue

Lay it on my baby – Nick Lowe

Ballad of a pandemic – Matt Maltese

Jesus Christ 2005 God bless America – The 1975

Summertime – Orville Peck

The extra mile – Tommy Tokyo

You’ll get eaten, too – Bonnie Prince Billy & Matt Sweeney

My wing (live) – Hiss Golden Messenger

The joint account – Darren Hyman

Don’t check the score – Hamilton Leithauser

Before the final bell – Western Centuries

Don't ask me – Sonny Landreth

Truck driving songs (live) – Watermelon Slim

Vincent – Brian Fallon

The other side – Pelicat

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.