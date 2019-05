Fikk flere publikumsstemmer enn vinneren

Norge gjorde det veldig bra i lørdagens finale i Eurovision Song Contest. Etter at jurypoengene var gitt, lå Norge så urovekkende langt bak at løpet så kjørt ut.

Så kom publikumsstemmene. De var det Keiino som vant suverent med 291 poeng.

– Det var juryen som sviktet oss. Noen flere poeng fra dem, så hadde vi vunnet, sier Morten Thomassen i MGP-klubben.

– Dette er jo helt utrolig. Vi slo svenskene og er best av de nordiske, jublet delegasjonsleder Stig Karlsen til NRK umiddelbart etter sending.

Alle i den norske delegasjonen smilte stort etter Keiinos sterke prestasjon.

Nådde alle mål

RONEN ZVULUN / Reuters

– Vi nådde målene våre: Å være blandt topp fem og å vinne publikum. Det stygt ut lenge, men vi klarte det. Vi er jo ikke et band som bryr oss om hva synsere eller musikkjournalister mener. Publikum er det viktigste, sa Tom Hugo Hermansen til NRK etter at sendingen var over.

Gjengen i den norske delegasjonen begynte å skjønne hvor det bar da publikumsstemmene kom trillende inn.

– Da de begynte å filme oss mye på nært hold, skjønte vi at det var noe i gjære.

Eventyret om Keiino er langt fra over. Allerede neste helg skal Tom Hugo Hermansen, Alexandra Rotan og Fred-René Buljo opptre på Melodi Grand Prix junior.

– Fordi vi ble publikumsvinnere, blir det nå muligheter for å spille over hele Europa. Ja, det er litt vemodig at Eurovision er over. Men boken om Keiino er vi bare såvidt igang med å skrive, sier Tom Hugo Hermansen.

En verdig vinner

Keiino synes storfavoritten, Nederlands Duncan Laurence, var en verdig vinner.

– Duncan er helt fantastisk, så jordnær. Dette unner jeg han av hele mitt hjerte, sa Alexandra Rotan.

Nok en gang vinner altså den store forhåndsfavoritten til slutt. Slik var også var med Israel i fjor, og med Portugal året før der.

– I år er det heldigvis musikken som vinner. Helt uten glitter, pyro eller et smiskende sceneshow. Det er både gøy og viktig for Eurovision som konkurranse at det ender slik, mener Aftenpostens musikkanmelder Robert Hoftun Gjestad.

Han er også mektig imponert over det Keiino presterte i finalen.

– Å få flest stemmer av alle fra folket, er et bevis på at trioens finaleopptreden var like sterk som den opplevdes der og da. Skuffende få stemmer fra juryene ødela for en enda bedre plassering. Men slik er det ofte i denne konkurransen. Såkalte «eksperter» er ikke alltid på lag med folket.

Grab fra EBU

Også årets finale ble kontroversiell da det viste seg at to av Madonnas dansere hadde Israels og Palestinas flagg på ryggen. Danserne forlot scenen arm i arm - med ryggen til publikum. Stuntet var nok ment som en oppfordring om fred og ikke som en protest.

Den europeiske kringkastingsunionen gjorde derfor ingen forsøk på å hindre at dette ble vist.