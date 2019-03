1 2 3 4 5 6

Steve Earle & The Dukes: «Guy» (New West/Border)

14 år gammel rømte Steve Earle hjemmefra for å oppsøke Townes Van Zandt. De ble venner, og 19 år gammel flyttet Earle til Nashville for å bli musiker. Der møtte han Guy Clark, som lærte ham å skrive låter.

Van Zandt (52) døde i 1997, og i 2009 ga Earle ut albumet «Townes». Clarke (74) døde i 2016. Nå er Earle (64) klar med en ny hyllest.

Som han sier til «The New Yorker»: «Jeg ønsker ikke å møte that motherfucker på den andre siden etter å ha lagd Townes’ plate, men ikke hans. Jeg vet ikke om jeg tror på det, men jeg tar ikke noen sjanser».

En grunn like god som noen annen, og Earle tar for seg 16 av Clarkes sanger uten å endre dem annet enn med grusen han har i halsen og litt fargelegging fra The Dukes. Dette er outlaw-country på sitt beste med klassikere som «L.A. Freeway» og «Desperados waiting for the train».

Clarke ga ut 14 album, og du bør høre dem alle. Earles hyllest er en flott introduksjon, og en gang bør det bli noen som lager en plate kalt «Steve». I tilfelle de skulle møte ham på den andre siden.

Beste spor: «L.A. Freeway», «The Randall knife», «Anyhow I love you», «She ain’t going nowhere», «Old friends».