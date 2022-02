Kom deg på teater igjen!

TEATER: Rogaland Teaters «Gjengangere» er både klassisk og tidlaus – og teaterhandverk av beste sort.

«Gjengangere» spelar seg ut over eitt døgn i eitt rom.

GJENGANGERE

GJENGANGERE

Rogaland Teater, Hovedscenen. Av: Henrik Ibsen. Regi: Hanne Tømta.

Det slo meg i pausen på «Gjengangere»: Her står me, hundrevis av smilande menneske og har noko så eksotisk som pause mellom to akter på teateret! Her står folk, tett i tett i foajeen, mange som knapt har sett kvarandre på to år – og diskuterer Ibsen!

Og så slo det meg, dette openbare, som eg nesten hadde gløymt etter to år med pandemi og restriksjonar: Eitt av dei viktigaste poenga med teater er at du opplever det saman med andre. Teater skjer der og då, og dei som er til stades, i salen og på scenen, deler og deltar i den opplevinga eit godt teaterstykke er. Ei teaterframsyning med full sal og publikumsrespons er ei heilt anna oppleving enn 50 stykke med munnbind og to meters avstand.

Dermed gjekk det mange glade menneske ut frå Ibsens familietragedie denne onsdagskvelden. Gleda skuldast nok opplevinga av å få vera saman på teater igjen. Men ho skuldast definitivt også det som blei levert frå scenen.

Tidlaust teater

Eg kan like gjerne innrømma at eg har eit ambivalent forhold til klassikarar. Spesielt når dei slår meg som utdaterte støvdrama, gjerne framført stivt, teatralsk og gammaldags. Men også når dei er forsert moderniserte og corny.

Tidlegare teatersjef Hanne Tømta er altså tilbake i byen for å ha regi på Ibsens klassikar frå 1881. Ho lukkast heldigvis i ambisjonen ho uttalte her i avisa, nemleg å verken vera støvete eller hypermoderne.

Tømta er tru mot tekst og handling, og gjer strengt tatt berre små grep, som når ho lar skodespelarane syngja som eit kor som innleiande eller avsluttande element.

Teksten blir glimrande framført i ein realistisk spelestil som får karakterane til å bli levande menneske av kjøt og blod, ikkje historiske karikaturar frå farne tider. Dei fem skodespelarane har gjort Ibsens språk til sitt, enten det er på bergensk, stavangersk eller austlandsk. Dei spelar og forheld seg til kvarandre i den flotte vinterhagen.

Publikum er tilskodarar til eit drama som spelar seg ut i dette eine rommet, i løpet av eitt døgn. Leo Magnus de la Nuez får oss til å føla med Osvald i hans fortviling, me skjønnar godt mora Helene Alvings vonde sjølvransaking.

Genial tekst

Ingenting av dette ville vore mogleg utan ein tekst av uvanleg høg kvalitet. Det er i seg sjølv oppsiktsvekkande at ein 140 år gammal teatertekst framleis kan kjennast så relevant og interessant.

«Gjengangere» handlar om så mange slags gjengangarar. Om kjensla av at dei døde går igjen. Men også av at ting gjentek seg. Fru Alving, overtydande spelt av Marianne Holter, har gjort livsval ho som moden kvinne angrar. Ho valde plikt og fasade framfor lukke og sanning.

Anders Dale imponerer som pastor Manders, karakteren som representerer dei forstokka, konservative og borgarlege verdiane Ibsen var ute etter å kritisera. I 1881 var dette så kontroversielt at stykket skapte skandale og blei forbode i mange land. I 2022 reagerer publikum med latter når Manders lirer av seg sine pompøse og sjølvopptekne absurditetar. Det som var kontroversielt i 1881 framstår i 2022 som latterleg. Det er historisk interessant.

Evige tema

Men det som gjer at «Gjengangere» kjennest tidlaust og aktuelt, er framfor alt at ein del av tematikken er evig. For vel så viktig som fedranes synder er tema som er evig aktuelle i alle familiar. Kva snakkar ein høgt om, kva lyg ein om eller skjuler? Kva konsekvensar har ulike livsval? Kva er konsekvensen av å velja plikt og fasade, kva er konsekvensen av å satsa på livsglede? Korleis balansera indre lyster mot press utanfrå?

Nora Furuholmens scenografi er både rik og enkel. Den flyttbare vinterhagen liknar nesten eitt av desse moderne hagedrivhusa. Her både spirer og visnar det. Og når skodespelarane ikkje er i dette rommet, sit dei synlege bak på scenen, i små salongar. Fiffig.

Bortsett frå dei to siste åra, har folk gått for å sjå teater i rundt 5000 år. Lurer du på kva det er med denne kunstforma som gjer at ho har overlevd så lenge, kan du trygt oppsøka Rogaland Teaters «Gjengangere».