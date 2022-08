Gøtta Krøtt

For de med nakkevondt og beslutningsvegring. Wolf on fire serverer litt av alt.

Wolf on fire fra Stavanger er Christian Øvrevik (gitar/vokal), Jòakim Snær Sigurdarson (bass), Arild Nådland (trommer). Andreas Haugland (gitar)

«Walk with us», andreplata fra Stavanger-rockerne i Wolf on fire, faller under den relativt nye kategorien pandemiplater. Sterkt preget av den kollektive dissonansen og sammen alene-tilstanden vi alle var i for litt over ett år tilbake. Kategorien har allerede rukket å få egne klisjeer, som Wolf on fire tidvis er med på å holde i live.

Andre ganger utnytter de nostalgien.

Hvor denne treffer vil variere fra person til person -avhengig av alder og preferanser. Hard-rockerne rører nemlig borti alt fra Metallica, Muse, System of a Down, Volbeat og Royal Blood. Lista over band har, i likhet med Wolf on fire, en varierende grad av kvalitet etter min mening. På sitt verste er Wolf on Fire blodharry med lite fremdrift og overfladiske tekster, men på sitt røskes det tak i nakkebevegelser, og bandet får blodet til å pumpe.

Bandet har holdt på siden 2011, og gøtta krøtt kan spille. Ikke minst overføres spillegleden fra innspilling til album. Dette er med på å løfte nedturene og gi oppturene medvind. De er i tillegg uredde. Noen låter får tangenter, andre strenger fra varme strøk. Akustiske gitarer gir noen låter et folk preg, mens drypp fra symfonien løfter lydbildet. Variasjonen tyder på mange helter, timevis med terping og lekenhet. Vokalist Christian Øvrevik er allsidig og er ikke redd for å «bjuda på». Han er best når dobbeltpedalene får gå amok i takt med sinnet, men han holder også hodet over vannet når det melodiske regjerer. For temposkiftene er mange. Det samme gjelder for teatralske grep og dramatikk. Bandet har strødd på med twists and turns som holder interessen oppe.

Tekstmessig snakker vi depresjon, det eksistensielle og galgenhumor. Den typiske metall-tematikken blandes sammen med pønkens bastante fremlegging og scandirockens lekenhet. Legg på litt folklore og goth og vi er der.

Som sagt, låtene varierer i kvalitet, form og sjanger, men konklusjonen er at «Walk with us» er et album som slår fra seg. Wolf on fire er best når det går fort i svingene, men man venter ut de svakeste leddene for å få høydepunktene.

Beste spor: «Movers and shakers of the shit machine».