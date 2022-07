Ukrainsk rockevokalist: – Jeg ville slåss, men ble beordret til å synge i stedet

Okean Elzy er Ukrainas mest populære rockeband. Nå snakker vokalist Slava Vakarchuk ut om hvordan han ikke fikk gå i krigen for fedrelandet.

Slava Vakarchuk synger i et galleri i hardt bombede Kharkiv i mai.

NTB

Vakarchuk forteller til BBC at han meldte seg frivillig som soldat da Russland angrep Ukraina.

– Jeg dro til oppmøtestedet og skrev meg inn. De sa: «Nå er du i hæren, men det beste og mest effektive for deg er å fortsette å gjøre det du gjør. Det er hva vi ønsker at du skal bidra med – og vår ordre», forteller rockevokalisten.

Slava Vakarchuk begynte å opptre, iblant bare med kassegitar, for soldater i urolige områder, i bomberuinene, på sykehus. Han sang i undergrunnsbanen i Kharkiv, som ble tilfluktsrom for mange av innbyggerne.

– Da blir du opptatt av å uttrykke deg med så mye energi, håp, styrke og kraft som disse menneskene trenger. Det er din jobb.

Okean Elzy dro til Vesten for å holde engasjementet oppe for Ukrainas sak.

For tiden er Okean Elzy ute på Europa-turné. Tyskland og Østerrike står for tur de neste ukene, og turnénavnet er «Help for Ukraine».

– Jeg reiser til Vest-Europa for å holde folks engasjementet oppe. Vi trenger å rope, vi trenger å gråte, vi trenger å være sinte. Vi må overbevise folk, insistere, tigge, rase, sier Vakarchuk – som også har sunget for ukrainske flyktninger i andre land. Da trår han til med sangen «Vse Dude Dobre», som betyr «alt skal bli bra igjen».

– Jeg avslutter alltid med denne låten. Det er et godt mantra for folk å si hver dag, at alt skal bli bra. Jeg synes ukrainerne gjør en fantastisk jobb mentalt nå. De innser at de må forberede seg på en lang motstandskamp, sier han i intervjuet.

Slava Vakarchuk er vokalist i rockebandet Okean Elzy, som selv om de alltid har sunget på ukrainsk også har vært populære i Russland. Nå bruker han sangstemmen for å fremme hjemlandets sak.