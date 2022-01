Plaget mann

Ny, god plate fra en mann som leter godt etter lys i mørket.

Bård Halsne fra Randaberg er klar med oppfølgeren til solodebuten «Eg har mitt blod».

Leif Tore Lindø Journalist

Bård Halsne: «Salige vemodige» (Tucan)

Bård Halsne er en fin fyr og en flink fyr. Hans siste plate er ikke et lystig eller festlig opplegg, heller en manifestasjon av at en litt plaget mann kan ende opp som god musikk. Hans tidligere Helldorado-kollega Dag Vagle er med på den flotte ørken-balladen «Eg kjenne någen» som handler om oppskriften på et lykkelig liv.

Vi får litt saftig og seig gitarrock, hastig temporock, litt smekker americana med bedre tid og lysere tanker og jevnt over organisk, varmt og godt laget livsrealisme. Lyspunktene finnes, og selv om svartsinnet ligger langt framme kan han finne trøst i en konjakk, for eksempel.

Halsne er ingen supervokalist, men en effektiv arbeidshest på Springsteen-vis: Innbitt, ærlig, gjennomtenkt uten å være ferdigtenkt i tekstene. Han skriver gode melodier, er dreven i old school rock og har med seg gode folk.

God plate, og flott Wunderkammer-aktig finale i svarthumoristiske «Eg hate blues».

Beste spor: «Eg kjenne någen», «Nå tar me det tebage».