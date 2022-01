Slik vil Stavanger fordele 10,7 kulturmillioner

Kultursjefen foreslår å fordele 10,7 millioner på 52 ulike kulturaktører i Stavanger.

Maijazz får mest kommunal støtte, hvis innstillingen til kultursjefen blir vedtatt. Her er Tor Yttredal, Simen Kiil Halvorsen fra en konsert i 2021.

Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen fikk inn søknader om 16,7 millioner kroner fra helårsarrangører, festivaler, musikkensembler, kompanier, øvingsfellesskap, felles produksjonslokaler og organisasjoner for nettverk og bransje. I år skal 10,7 millioner kroner fordeles, foreslår kultursjefen.

– Kommunestyret vedtok et økt budsjett for 2022, noe som har gitt oss muligheten til å imøtekomme flere av søknadene. Det er vi svært glade for, sier kultursjefen i en pressemelding.

– Det er fremdeles et stort sprik i det innmeldte behovet og tilskuddet fra kommunen. Vi vet også at det har vært to utfordrende år med en pandemi, og det har vært krevende for små og store virksomheter å planlegge under den usikkerheten som har vært og er.

Prioriterer de frie

Hun sier videre at det er prioritert å særlig gi det frie scenekunstfeltet et løft.

– Det er også prioritert å styrke noen av virksomhetene som både skal drifte en arena og har en omfattende programmering. Så er det også en del dyktige, men små kulturvirksomheter som historisk har fått lavere tilsagn. De tilfører kulturtilbudet en viktig bredde og har små økonomiske marginer.

I 2022 er fordelingen lagt om til en større, felles tilskuddsordning. Målet er en bedre helhetlig vurdering av alt som skjer i det frie feltet, altså utenfor institusjonene.

Dette er kultursjefens forslag til støtte. Fordelingen blir endelig bestemt av kulturpolitikerne i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. februar.

Maijazz: 850.000

Stavanger Kammermusikkfestival: 785.000

Kåkånomics: 700.000

Rimi/Imir Scenekunst: 600.000

Stavanger Jazzforum: 530.000

Utopia: 500.000

Mablis: 400.000

DansiS og Proda: 400.000

Domkirken Musikk: 300.000

Folken: 350.000

Stavanger Brass Band: 250.000

Dybwikdans: 250.000

Findlay//Sandsmark: 250.000

Contemporary Art Stavanger: 250.000

Gosenrevyen: 200.000

Elefantteateret: 200.000

Musikkfest Stavanger: 200.000

Stavanger Kirkelige Fellesråd: 200.000

Ny Musikk Stavanger: 180.000

Stavanger Rockeri: 170.000

Tekstallianse: 150.000

Kitchen Orchestra: 150.000

Bokhuset: 150.000

Siddis Brass: 150.000

Volya Teater: 150.000

Norsk orgelfestival: 150.000

Stavanger Bluesclub: 140.000

Song Circus: 130.000

KRA – Kunst Rom Arbeid: 120.000

Insimul: 120.000

Stavanger Kunst og Musikkfestival/NYCMF: 120.000

Concord Stavanger: 110.000

Moco: 100.000

UGÅ 2022: 100.000

Gorrlaus: 100.000

Musikkstuen Påfyll: 100.000

Checkpoint: 100.000

Stavanger Barokk: 90.000

Chezville: 85.000

Stavanger Veteranbåthavn: 80.000

Munkehagen: 80.000

Salongen Visningsrom & Atelierfellesskap: 80.000

Skeivå Rogaland Pride: 80.000

Stavanger Vise Og Lyrikk Klubb: 65.000

Kulturbruk 44/4: 65.000

Skambra damer: 60.000

Valen Vokalensemble: 60.000

St. Johannes menighet: 60.000

About Last Night Festival Stavanger: 60.000

Stand Up Rogaland: 50.000

Cementen AS: 50.000

Martinique: 30.000