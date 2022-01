Trivelig svensk småby­krim

En amatør av en bankraner tar en broket forsamling som gisler på en leilighetsvisning i denne lettbeinte svenske miniserien.

To mer eller mindre amatøraktige politimenn prøver å løse et lokalt gisseldrama i «Folk med angst».

Folk med angst

Svensk miniserie på 6 deler på Netflix.

Trenger du litt lett underholdning i romjula, kan denne svenske serien, basert på en bok av Fredrik Backman, gjøre nytten. Den er på mange måter den noe mørkere påskekrimens lystige søskenbarn, og byr på like mengder humor og mysterium, samt noen små doser av mellommenneskelig drama og spenning.

Hovedpersonene er de godhjertede og litt klumsete politikollegene Jim og Jack, som også er far og sønn. De bor og jobber i en svensk småby hvor det tydeligvis ikke skjer all verden, så når en maskert raner dukker opp i den lokale, kontantfrie banken, er de på ingen måte forberedt. Forvirringen fører til at raneren unnslipper og forskanser seg i en nærliggende leilighet, hvor det tilfeldigvis er visning akkurat på det tidspunktet. Åtte mennesker blir tatt som gisler, men før proffene fra Stockholm ankommer, er de sluppet fri igjen.

Det er imidlertid en hake, for ikke å si to: Raneren er sporløst forsvunnet, og de frigitte gislene ser ut til å lide av kollektivt hukommelsestap.

Jack forsøker iherdig å løse saken, som i utgangspunktet kan minne litt om plottet i en Agatha Christie-roman - et slags lukket rom-mysterium hvor mistanken kastes fra den ene til den andre. Jim, på sin side, virker veldig lite ivrig etter å komme til bunns i saken, og er mer opptatt av å forberede en koselig nyttårsfeiring for seg selv, sønnen og en bortkommen datter.

Det er kanskje ikke grensesprengende originalt, og det er litt for mange i utgangspunktet urelaterte brikker som faller litt for lett på plass i avslutningen. Men den komiske timingen er upåklagelig, og de mange personlighetene er lette å bli glad i. Så når du har begynt å utvikle eksem ved tanken på nok en rørende og hjertevarm julefilm, er det kanskje denne du skal se i stedet.