Flotte harmonier

Britisk duo som spiller americana etter egen oppskrift.

The Black Feathers er Sian Chandler og Ray Hughes fra Cirencester i Gloucestershire.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

The Black Feathers: «Angel dust & cyanide» (The Black Feathers)

The Black Feathers er Sian Chandler og Ray Hughes, to briter med sans for americana. Det er gått seks år siden forrige studioalbum, og de rakk så vidt hjem fra turnering i USA til hjemlandet før verden stengte ned.

Platen er spilt inn i et ombygd kapell i Wales, og første single var en habil versjon av Portisheads «Glory box». Noen standard americana-duo er de altså ikke, men de holder seg stort sett innenfor rammene. Samtidig er lydbildet tidvis fyldig, der orgel, dobro, strykere og synther menger seg med gitarer, piano, bass og trommer. Litt mer trøkk og de ville spilt indierock, litt mindre og det hadde vært folk.

Det beste er harmoniene og hvordan stemmene veksler. «Strangers in the dark» bæres av dette alene og er en nydelig, naken ballade. Tittelkuttet «Angel dust & cyanide» ligner, men blir for svulstig mot slutten. «Lighthouse on fire» er derimot fin countrypop, og de har generelt mye bra å by på.

Beste spor: «Lighthouse on fire», «Hurricane», «Strangers in the dark».